Video | “Era muy querido”: jugadores del Bucaramanga fueron a la emotiva despedida de Camilo Andrés Rojas

Los habitantes e hinchas de la ciudad de Bucaramanga presenciaron un tributo a la vida y el rechazo silencioso a la violencia dentro del fútbol tras la reciente pérdida de un joven seguidor de los Bucaros, por lo que estuvieron acompañados por unos invitados especiales.
Le puede interesar: Otra víctima de “hinchas” del fútbol: así era Camilo Andrés Rojas, el estudiante asesinado por aficionados del Cúcuta
Varios integrantes del plantel profesional del Atlético Bucaramanga se trasladaron a las exequias de Camilo Andrés Rojas, el estudiante de 24 años que fue asesinado tras los disturbios posteriores al clásico frente al Cúcuta Deportivo el pasado martes 27 de enero.
La presencia de los jugadores, lejos de las cámaras y los protocolos, se convirtió en un ejemplo de símbolo de un club que intenta abrazar a una familia destrozada por la intolerancia en Colombia.