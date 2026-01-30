x

Video | “Era muy querido”: jugadores del Bucaramanga fueron a la emotiva despedida de Camilo Andrés Rojas

El estudiante de 24 años fue asesinado en la noche del pasado martes 27 de enero, tras ser abordado por integrantes de la barra del Cúcuta Deportivo después del empate 2-2 en el clásico de Santander.

  • Tras el empate 2-2 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en el regreso del clásico de Santander, la vida de un joven de 24 se apagó a manos de las agresiones e intolerancia que rodean el fútbol en Colombia. FOTO: Tomada de redes sociales de Camilo Andrés Rojas y cortesía
  • Camilo Andrés Rojas con la camiseta del Bucaramanga. FOTO: Captura de video Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)
  • Camilo Andrés Rojas con la camiseta del Bucaramanga en el video. FOTO: Captura de video Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)
  • Camilo Andrés durante su viaje en Brasil. FOTO: Tomada de redes sociales de Camilo Andrés Rojas
  • Los jugadores en el velorio de Camilo Andrés. FOTO: Cortesía
Juan Pablo Álvarez Muñoz
hace 3 horas
Los habitantes e hinchas de la ciudad de Bucaramanga presenciaron un tributo a la vida y el rechazo silencioso a la violencia dentro del fútbol tras la reciente pérdida de un joven seguidor de los Bucaros, por lo que estuvieron acompañados por unos invitados especiales.

Le puede interesar: Otra víctima de “hinchas” del fútbol: así era Camilo Andrés Rojas, el estudiante asesinado por aficionados del Cúcuta

Varios integrantes del plantel profesional del Atlético Bucaramanga se trasladaron a las exequias de Camilo Andrés Rojas, el estudiante de 24 años que fue asesinado tras los disturbios posteriores al clásico frente al Cúcuta Deportivo el pasado martes 27 de enero.

La presencia de los jugadores, lejos de las cámaras y los protocolos, se convirtió en un ejemplo de símbolo de un club que intenta abrazar a una familia destrozada por la intolerancia en Colombia.

Camilo Andrés Rojas con la camiseta del Bucaramanga. FOTO: Captura de video Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)
Un duelo compartido entre el camerino y la tribuna

La llegada de los referentes del equipo “leopardo” a la sala de velación marcó un quiebre en la narrativa habitual del fútbol profesional. Sin discursos oficiales ni afán de protagonismo, los futbolistas se integraron al círculo de dolor conformado por amigos, familiares y miembros de la barra.

Los abrazos silenciosos con los allegados de Camilo buscaron enviar un mensaje que la institución consideró necesario en este momento tan duro para esta familia: el respeto por la vida está por encima de cualquier resultado o rivalidad regional.

Este acompañamiento, que quedó grabado en video, fue interpretado por los asistentes como un acto de sensibilidad en un contexto de profunda indignación. Jugadores como Fabián Sambueza, Aldair Quintana, Jefferson Mena, Freddy Hinestroza, Leonardo Flores y Luciano Pons estuvieron en la velación.

La presencia del equipo en el funeral realizado este jueves 29 de enero reflejó, según los testigos, el lado humano del deporte, ese que busca “unir a la comunidad” en torno a unos colores, en lugar de “dividirla a través de la violencia” que terminó con la vida del joven aficionado.

“Un amor infinito”: la voz de Camilo en el recuerdo

Tras el crimen cometido por seguidores del equipo rival, se ha viralizado un video académico de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) donde Camilo, estudiante de veterinaria, explicaba su vínculo con el equipo y su visión del barrismo. En dicho material audiovisual, el joven relataba su trayectoria recorriendo el país detrás del club de sus amores.

“Me hicieron la invitación de que si quería pertenecer a un grupo de la barra y tal, y pues yo dije que sí, y pues desde ahí aproximadamente 2019. Solo me faltan cuatro estadios, cuatro o cinco estadios; el resto ya, lo que es Medellín, todo el Eje Cafetero, Tolima, Tuluá, la Costa, Bogotá, Cúcuta, Boyacá, ya todo eso con el equipo”, explicó Camilo.

Sus palabras hoy resuenan como un testimonio de convivencia, pues Camilo se definía como un hincha pacífico que padecía los prejuicios sociales. “Lo más difícil de ser barrista es la discriminación, sinceramente. Yo soy una persona sana en mi cuento, pero me gusta alentar al equipo”, relató en la entrevista.

Camilo Andrés Rojas con la camiseta del Bucaramanga en el video. FOTO: Captura de video Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)
Quienes compartieron con él en el parche Siempre Adelante de la Fortaleza Leoparda Sur (FLS) sostienen que el joven nunca participó en riñas ni conflictos, manteniendo siempre una conducta ejemplar.

Su definición sobre la pasión por el Atlético Bucaramanga fue contundente: “Lo que siento es un amor tan infinito que se demuestra alentando al equipo, pero es difícil de explicar a gente que no sea apasionada al fútbol”, concluyó.

La urgencia de justicia y seguridad

Mientras el plantel profesional rendía sus respetos, la familia de Camilo Rojas hizo un llamado urgente a las autoridades. Su padre ha denunciado públicamente la falta de claridad en la información recibida sobre los hechos ocurridos tras el clásico del Oriente.

La exigencia de esta familia es una sola: que las investigaciones avancen con celeridad para identificar y capturar a los responsables del asesinato del joven universitario. Por eso el papa de Camilo, Saúl Rojas, reveló que las autoridades no les han contado nada del asesinato.

Camilo Andrés durante su viaje en Brasil. FOTO: Tomada de redes sociales de Camilo Andrés Rojas
“Mientras estuve haciendo todas las vueltas para reclamar el cuerpo, no nos informaron nada. Uno se entera por lo que ve en medios. Fui a la Fiscalía y no me dieron el motivo, ni cómo fue que lo mataron, ni una hipótesis, ni quiénes fueron. Solo me tomaron una entrevista y nada más”, expresó el hombre a Vanguardia.

La muerte de Camilo ha reabierto de forma polémica el debate nacional sobre la seguridad en los entornos deportivos y la eficacia de las medidas para frenar la violencia entre barras en los encuentros deportivos.

Los jugadores en el velorio de Camilo Andrés. FOTO: Cortesía
“Era un muchacho muy querido, juicioso y le gustaba lo que estudiaba. Desde joven le nació el amor por el equipo por sí solo, porque yo de fútbol escasamente sé de la Selección Colombia. Empezó a ir al estadio cuando podía e incluso fue a Brasil”, concluyó Saul.

Entre el luto y la incertidumbre en medio de una jornada de dolor, el gesto de los jugadores del Atlético Bucaramanga fue calificado por los hinchas como un “acto de humanidad”, que busca ofrecer un poco de consuelo a una familia ante una tragedia que no debió ocurrir.

También le puede interesar: Nacional ha recaudado más dinero por ventas de jugadores colombianos que el Liverpool o el Atlético de Madrid: este es el ranking

