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Uzbekistán llegará al debut mundial ante Colombia con dudas y derrotas

En tiempo de descuento, el seleccionado uzbeko perdió ante Países Bajos. Colombia debutará en Norteamérica-2026 ante el elenco asiático el miércoles 17 de junio desde las 9:00 de la noche.

  • Países Bajos venció este lunes 2-1 a Uzbekistán. FOTO X-@OnsOranje
    Países Bajos venció este lunes 2-1 a Uzbekistán. FOTO X-@OnsOranje
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Derrotados el miércoles por Argelia y a seis días de su debut en el Mundial 2026, Países Bajos sufrió este lunes, pero se reencontró con la victoria, 2-1 ante un flojo Uzbekistán en el Icahn Stadium, en Nueva York. La Oranje, sin embargo, sigue sin entusiasmar. El elenco de Asia Central, por su parte, perdió sus últimos dos juegos amistosos, el anterior fue contra Canadá, 2-0 el primero de junio.

Pese a un claro dominio, necesitó de dos penales transformados por Cody Gakpo para ganar: el primero pasada la media hora (32’) y el segundo en los estertores del partido (90+7’).

Autor de 21 goles, el delantero del Liverpool se mostró por lo demás muy poco inspirado, al igual que Brian Brobbey, que actuó como ariete en lugar de Memphis Depay, al que el DT Ronald Koeman dio descanso.

Lea: Prográmese: así se jugarán los partidos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Koeman, sin duda contrariado por la falta de eficacia de sus delanteros, también se mostró preocupado por el estado de sus tropas, en particular por la salud de su portero Bart Verbruggen, con un golpe en la cadera y sustituido por Mark Flekken a la hora de juego.

Horas antes, el entrenador neerlandés tuvo que confirmar la baja para el Mundial 2026 de su defensa Jurriën Timber, lesionado en la ingle y sustituido por Lutsharel Geertruida.

Los uzbekos, que disputarán su primera Copa del Mundo, en la que jugarán ante Colombia, Portugal y la República Democrática del Congo en el Grupo K, apenas dieron sensación de peligro este lunes.

Los hombres del italiano Fabio Cannavaro tuvieron, sin embargo, la satisfacción de marcar un gol en jugada en el minuto 90+2, por medio de Igor Sergeev, cuando el conjunto asiático jugaba en superioridad numérica desde cinco minutos antes por la expulsión de Guus Til por una mano en el 87’.

Siga leyendo: Estos son los elegidos de Uzbekistán para jugar el Mundial, el país que no existía hace 32 años contra el que debutará Colombia

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