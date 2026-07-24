Medellín estrena plataforma que facilita subir al bus a personas con movilidad reducida

Medellín avanza en la implementación de soluciones tecnológicas para hacer más incluyente el transporte público. Una plataforma elevadora diseñada y construida en la ciudad inició su fase de pruebas con usuarios reales, con el objetivo de facilitar el acceso de personas con movilidad reducida a los buses urbanos, reduciendo las dificultades que todavía enfrentan muchos pasajeros al momento de abordar los vehículos.

La innovación fue desarrollada por la Fundación El Comité con el respaldo de Ruta N y la Toyota Mobility Foundation, dentro del programa Movilidad para Todos, una estrategia que impulsa proyectos enfocados en mejorar la accesibilidad mediante ciencia, tecnología e innovación.

A diferencia de las rampas tradicionales instaladas en los buses, esta solución está ubicada directamente en el paradero. El sistema permite que la persona sea elevada y acercada hasta la puerta del vehículo de forma más segura e independiente, disminuyendo la necesidad de asistencia de terceros y agilizando el proceso de ingreso.

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Actualmente, el piloto funciona en un paradero cercano al parque de Aranjuez, donde la plataforma ya superó las etapas de diseño, construcción y pruebas de laboratorio.

Ahora comenzó la evaluación en condiciones reales con un grupo de 24 usuarios, quienes aportarán observaciones para optimizar el funcionamiento del sistema antes de una posible implementación a mayor escala.

La elección de Aranjuez no es casual. En esta comuna del nororiente de Medellín viven cerca de 2.500 personas con discapacidad, una población que podría beneficiarse directamente de este tipo de desarrollos tecnológicos orientados a mejorar la movilidad urbana.

De acuerdo con Nelson Agudelo, líder del proyecto Viaja Fácil, las primeras experiencias han sido alentadoras. Explicó que la mayoría de los participantes ha destacado la facilidad para subir y bajar del transporte, además del ahorro de tiempo y el incremento en la autonomía al desplazarse por la ciudad.

Una de las usuarias que participa en las pruebas, Marisol Montoya, aseguró que este tipo de iniciativas representan un avance importante para la independencia de las personas con discapacidad, ya que permiten reducir la dependencia de terceros y facilitan una movilidad más digna dentro del sistema de transporte público.