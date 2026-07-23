Últimas horas para participar en Medellín en 100 Palabras: así puede enviar su cuento

Escribir la ciudad; lo que se camina, se ve, se escucha y se siente. Esa es la premisa de Medellín en 100 Palabras, el concurso de cuento breve que entra en sus últimas horas de convocatoria. Los interesados tienen plazo hasta las 11:59 p. m. de este 23 de julio.
La iniciativa invita a personas desde los siete años a contar historias inspiradas en Medellín o cualquiera de los municipios del Valle de Aburrá. No es un concurso exclusivo para escritores profesionales. Por el contrario, busca que cualquier persona que tenga una historia para contar pueda participar.
Cada concursante puede presentar hasta tres cuentos inéditos, escritos en español y con un máximo de 100 palabras, sin contar el título. Los relatos deben ser de autoría propia y no haber sido publicados previamente en ningún formato.