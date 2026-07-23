Últimas horas para participar en Medellín en 100 Palabras: así puede enviar su cuento

Escribir la ciudad; lo que se camina, se ve, se escucha y se siente. Esa es la premisa de Medellín en 100 Palabras, el concurso de cuento breve que entra en sus últimas horas de convocatoria. Los interesados tienen plazo hasta las 11:59 p. m. de este 23 de julio. La iniciativa invita a personas desde los siete años a contar historias inspiradas en Medellín o cualquiera de los municipios del Valle de Aburrá. No es un concurso exclusivo para escritores profesionales. Por el contrario, busca que cualquier persona que tenga una historia para contar pueda participar. Cada concursante puede presentar hasta tres cuentos inéditos, escritos en español y con un máximo de 100 palabras, sin contar el título. Los relatos deben ser de autoría propia y no haber sido publicados previamente en ningún formato.

El concurso es organizado por Comfama, en alianza con el Metro de Medellín y con el respaldo de la Fundación Plagio de Chile, organización que creó este formato literario en Santiago de Chile en 2001 y que posteriormente lo ha llevado a ciudades como Bogotá, Valparaíso, Budapest y Puebla. En conjunto, la iniciativa ha recibido más de medio millón de cuentos originales en diferentes países. Lea aquí: “El que cocina es capaz de hacerte abrazar la memoria”: Natalia Jaramillo, poeta Los interesados pueden participar si tienen domicilio estable en alguno de los municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota o Barbosa. Las categorías están divididas en Infantil (7 a 13 años), Juvenil (14 a 17 años) y Adultos (18 años en adelante). Un jurado especializado elegirá un primer, segundo y tercer puesto en cada categoría, además de seleccionar hasta 100 relatos que serán publicados en un libro de la colección Palabras Rodantes, distribuido gratuitamente por Comfama y el Metro de Medellín.

Los premios incluyen bonos de viaje, colecciones de libros y reconocimientos económicos que, dependiendo de la categoría, alcanzan valores de hasta $8 millones. Para participar, los autores deben crear una cuenta y cargar sus cuentos en la página oficial del concurso o enviarlos mediante la línea de WhatsApp habilitada por la organización. El plazo vence este 23 de julio a las 11:59 p. m. Siga aquí: ¿Por qué hay un boom de literatura japonesa en Colombia? Entre las reglas de la convocatoria se establece que los cuentos deben ser completamente originales y que no está permitida la participación de relatos creados por inteligencia artificial o con apoyo de estas herramientas. Si la organización identifica un texto elaborado de esa manera, será descalificado. Más que premiar a escritores experimentados, el concurso busca convertir las experiencias cotidianas de la ciudad en literatura y demostrar que una buena historia puede caber en apenas cien palabras.

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