Petro ordenó a las Fuerzas Militares no preparar instalaciones para la posesión de De la Espriella: “No deben alistar ni una sola silla”

El presidente Gustavo Petro ordenó el 24 de julio de 2026, en Bogotá, que ninguna guarnición o establecimiento militar adelante preparativos para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, al asegurar que mientras continúe ejerciendo la Presidencia no autorizará el uso de instalaciones militares para esa ceremonia.
Durante su intervención, Petro anunció que impartió la orden de impedir que cualquier guarnición o establecimiento militar adelante preparativos logísticos para la posesión presidencial mientras continúe ejerciendo la Presidencia de la República.