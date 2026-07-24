Petro ordenó a las Fuerzas Militares no preparar instalaciones para la posesión de De la Espriella: “No deben alistar ni una sola silla”

El presidente Gustavo Petro ordenó el 24 de julio de 2026, en Bogotá, que ninguna guarnición o establecimiento militar adelante preparativos para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, al asegurar que mientras continúe ejerciendo la Presidencia no autorizará el uso de instalaciones militares para esa ceremonia. Durante su intervención, Petro anunció que impartió la orden de impedir que cualquier guarnición o establecimiento militar adelante preparativos logísticos para la posesión presidencial mientras continúe ejerciendo la Presidencia de la República.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, dijo el presidente Petro en el acto solemne. El mandatario añadió que la instrucción también cobija a todas las instalaciones de la Fuerza Pública. “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes, hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar”, sostuvo. Petro insistió en que ningún uniformado o funcionario de una guarnición puede preparar espacios para ese evento. “Es mi orden”, precisó.

Petro rechaza una posesión presidencial en una guarnición militar

Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de que Abelardo de la Espriella expresara en varias oportunidades su intención de posesionarse en una guarnición militar ubicada en el departamento del Cauca, con el propósito de realizar el juramento ante el Congreso y enviar un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública. Frente a esa posibilidad, Petro manifestó su desacuerdo con que la ceremonia se lleve a cabo en ese departamento bajo esas condiciones y aseguró que ese escenario representaría una “afrenta”. “No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia”, aseveró. El presidente sostuvo además que las ceremonias de posesión de autoridades civiles deben realizarse ante la ciudadanía y no dentro de instalaciones militares. “Para posesiones de civiles se tiene es que posesionar ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo, y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas”, indicó. Asimismo, recordó que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1325 de 1953, es el jefe supremo de las Fuerzas Militares y, mientras permanezca en el cargo, conserva la facultad de impartir órdenes a esas instituciones. En ese contexto, señaló que el presidente electo asumirá esa competencia únicamente después de su posesión. “Si quiere, una vez juramente, pero no en un establecimiento militar, puede dar las órdenes que quiera. Así como nosotros, ya sin órdenes, podemos organizar la resistencia para que la segunda independencia nacional sea”, detalló.

Senado aprobó el traslado del Congreso al Cauca

En medio de la discusión sobre el lugar de la ceremonia, el Senado de la República aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, la proposición que autoriza el traslado temporal de la sede del Congreso al departamento del Cauca para que senadores y representantes puedan asistir a la posesión presidencial, en cumplimiento del mandato constitucional según el cual el presidente debe prestar juramento ante el Congreso. La iniciativa aún debe ser discutida por la Cámara de Representantes. Paralelamente, existe otra proposición presentada por la senadora Jennifer Pedraza, en la que se plantea que el acto de posesión pueda realizarse en el Cauca, pero no dentro de una guarnición militar.

Petro advierte sobre riesgos de seguridad en el Cauca

Durante el mismo acto, el mandatario también se refirió a la situación de orden público en el departamento del Cauca y afirmó que existen riesgos de violencia asociados a la ceremonia de posesión. “Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca, ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias salgan a protestar”, dijo. Ante ese panorama, hizo un llamado a la población del departamento para evitar participar en movilizaciones durante esos días. “Les solicito al pueblo del Cauca libertario, urbano, juvenil, campesino, indígena o afro, no salir de sus casas”, expresó. Finalmente, reiteró que las armas del Estado deben emplearse para proteger la institucionalidad y no contra la ciudadanía. “Las armas las dirige el presidente, no para apuntar al pueblo, sino para apuntar a aquellos y a aquellas que quieran destruir nuestra independencia y las libertades del pueblo de Colombia. Esa es mi orden”, concluyó.

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