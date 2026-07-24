Vozinha será jugador de Colo Colo, anunció presidente del club chileno

El presidente del club chileno Colo Colo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para fichar al portero Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, a periodistas, en la previa de un partido de la liga local.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Y no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional.

Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

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Pero no fue hasta el debut histórico de Cabo Verde en el Mundial, que el mundo se grabó su nombre por primera vez.

Su carta de presentación fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Y la fama llegó de golpe: a lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.