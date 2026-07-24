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Vozinha será jugador de Colo Colo, anunció presidente del club chileno

El histórico Mundial de Cabo Verde sigue dando frutos: dos de sus principales figuras darán el salto al fútbol sudamericano tras convertirse en revelaciones del torneo.

  • Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026 y está a un paso de convertirse en nuevo arquero de Colo Colo. FOTO:
    Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026 y está a un paso de convertirse en nuevo arquero de Colo Colo. FOTO:
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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El presidente del club chileno Colo Colo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para fichar al portero Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, a periodistas, en la previa de un partido de la liga local.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Y no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional.

Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

Lea: Se quedó sin equipo, brilló en el Mundial y ahora cinco clubes quieren fichar a Vozinha

Pero no fue hasta el debut histórico de Cabo Verde en el Mundial, que el mundo se grabó su nombre por primera vez.

Su carta de presentación fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Y la fama llegó de golpe: a lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

Otra figura de Cabo Verde, al Gremio

El Gremio anunció el jueves el fichaje de uno de los futbolistas de la sorpresiva selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, el atacante Jovane Cabral.

Extremo izquierdo de 28 años, Cabral fue titular en dos de los cuatro partidos del Cabo Verde: el empate con España y la derrota contra Argentina.

Firmó contrato hasta el final de 2027, anunció el equipo de Porto Alegre en una nota oficial.

Cabral estaba libre, después de haber jugado con el club Estrela Amadora la pasada temporada de la liga portuguesa, con siete goles y una asistencia en 27 presentaciones en el torneo.

Formado en las categorías base del Sporting, a las que llegó en su adolescencia, el mundialista caboverdiano tuvo pasajes por Italia, con Lazio y Salernitana, y Grecia, con el Olympiacos.

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Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes conformado por una decena de islas en el noroeste de África, compitió por primera vez en un Mundial en Norteamérica 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Vozinha y por qué su fichaje por Colo Colo ha generado tanta expectativa?
Vozinha es el portero y capitán de la selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026. Su actuación, especialmente ante España y Argentina, lo convirtió en una de las figuras más destacadas del torneo y despertó el interés internacional.
¿Qué falta para que Vozinha sea presentado oficialmente como nuevo jugador de Colo Colo?
Solo restan los exámenes médicos y la firma definitiva. Según el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, el arquero viajará a Chile en los próximos días y, si supera las pruebas de rigor, será presentado en el Estadio Monumental.
¿En qué clubes jugó Vozinha antes de llegar a Colo Colo?
Vozinha desarrolló su carrera en Angola y luego pasó por equipos de Europa como Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) y AS Trencin (Eslovaquia), antes de acordar su llegada al fútbol chileno.

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