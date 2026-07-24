Ángela lleva 8 años en una cama y necesita $10 millones para una cirugía urgente

Cada día comienza igual para Ángela María Agudelo Rave en el barrio Villa Guadalupe de Aranjuez, en Medellín: acostada en una cama, soportando dolores permanentes y dependiendo completamente de su madre, Consuelo, una mujer que, pese a padecer artrosis, continúa siendo su principal cuidadora.
Su realidad cambió hace cerca de ocho años, cuando una serie de complicaciones médicas derivadas de una enfermedad deterioraron progresivamente su estado de salud hasta dejarla sin posibilidad de caminar.
Hoy, Ángela enfrenta una decisión difícil pero necesaria. Los especialistas le indicaron que la única alternativa para poner fin a las infecciones, el intenso dolor y las complicaciones que sufre en la pierna izquierda es una amputación.
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Sin embargo, para que ese procedimiento pueda realizarse y para afrontar todo el proceso posterior, ella y su madre necesitan reunir alrededor de $10 millones, recursos que cubrirían copagos, medicamentos, insumos médicos, transporte, alimentación y la recuperación tras la intervención quirúrgica.
La historia familiar también ha estado marcada por episodios de violencia intrafamiliar. Según relató la Fundación Un Viejo Favor, la cual dio a conocer esta historia, tanto madre como hija fueron víctimas de maltrato físico y psicológico, una situación que agravó aún más las dificultades que han debido enfrentar.