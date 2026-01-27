Medellín está lista y preparada para recibir a la Selección Colombia y organizarle el partido de despedida antes del Mundial

Solo hay dos cosas claras. Una: la Selección Colombia se concentrará en Guadalajara, México, antes de iniciar el Mundial de Norteamérica 2026, donde debutará ante Uzbekistán en el estadio Azteca el 17 de junio. La otra, que el equipo nacional tendrá un partido de despedida antes de salir del país para participar en su séptima Copa del Mundo.
Cuando se supo la noticia, de inmediato se activaron las alarmas en Bogotá y Medellín. Ambas capitales están interesadas y quieren albergar a la Tricolor y, sobre todo, hacerle todos los honores en el partido de despedida. Los detalles de la decisión de elegir a Guadalajara, ciudad mexicana ubicada a 1.566 metros sobre el nivel del mar, no han sido relevados por los dirigentes, pero se asume que obedecen a aspectos científicos tras un estudio detallado de los médicos y preparadores físicos.