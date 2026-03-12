Decepcionante arranque de octavos de Champions League para equipos de la Premier League

Los partidos de ida de los octavos de Champions League no fueron lo que se esperaba de los equipos de la Liga Premier, que, aunque son mayoría en las llaves, ninguno pudo ganar y hasta tres de ellos fueron goleados. Las goleadas que sufrieron Chelsea, Manchester City y Tottenham a manos del París Saint-Germain 5-2, Real Madrid 3-0 y Atlético de Madrid 5-2, respectivamente, fueron los resultados más abultados de la ida de octavos de final de la Champions, por ello, la remontada tendrá que ser monumental.

De otro lado, los empates de Newcastle United y Arsenal 1-1 ante Barcelona y Bayer Leverkusen y la derrota del Liverpool 1-0 ante Galatasaray fueron los otros resultados adversos de los equipos ingleses en el arranque de los octavos de final. Ahora, los clubes de la Premier League que son mayoría en las llaves de octavos, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, tendrá que buscar resultados muy positivos en el duelo de la próxima semana, en la vuelta, para avanzar a los cuartos de final del torneo europeo. Los duelos de vuelta están programados para los días martes y miércoles 17 y 18 de marzo. El martes serán los partidos de Sporting Lisboa-Bodo/Glimt, Chelsea-PSG, Manchester City y Arsenal-Leverkusen; mientras que el miércoles serán los juegos Barcelona-Newcastle, Tottenham-Atlético Madrid, Liverpool-Galatasaray y Bayern Múnich-Atalanta.

Ventajas holgadas que los eleva como favoritos