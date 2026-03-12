x

Giro en caso de Freddy Rincón: Tribunal responsabiliza a conductor de bus del MÍO por accidente en el que murió el exfutbolista

La decisión fue tomada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali tras una demanda presentada por familiares de Rincón.

  • El jugador Freddy Rincón falleció en un accidente de tránsito, en Cali, el 11 de abril de 2022. Foto: AFP y redes
    El jugador Freddy Rincón falleció en un accidente de tránsito, en Cali, el 11 de abril de 2022. Foto: AFP y redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Un giro judicial ha tomado el caso por la muerte del exfutbolista colombiano Freddy Rincón, el “Coloso de Buenaventura”, ocurrida tras un accidente de tránsito en Cali el 11 de abril de 2022.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado 8 Civil del Circuito y determinó que el conductor de un bus del sistema de transporte masivo MÍO, así como la empresa operadora y su aseguradora, tienen responsabilidad civil en el siniestro en el que perdió la vida el exjugador de la Selección Colombia.

El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en la intersección de la calle 5 con carrera 34, en la capital del Valle.

En fotos: “Hasta siempre Coloso”: Colombia despide hoy a Fredy Rincón

En ese momento, la investigación de la Fiscalía había señalado que la responsabilidad recaía en el vehículo particular en el que se movilizaba Rincón, indicando que él conducía el automóvil. Para entonces, Medicina Legal también informó que el exjugador llevaba mal puesto el cinturón cuando ocurre el siniestro.

Jorge Paredes, del Instituto de Medicina Legal, dio su explicación para esos días y dijo que Rincón no era el copiloto del vehículo. ”Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documentan este tipo de lesiones. Nunca fue enyesado o manejado por ortopedia, por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones”.

Sin embargo, tras revisar el caso en el ámbito civil, el Tribunal Superior de Cali concluyó que el bus del MIO también tuvo incidencia en el choque, no solo Rincón.

Según peritajes presentados en el proceso, el vehículo de transporte público habría circulado a una velocidad cercana o superior al doble del límite permitido de 30 kilómetros por hora en esa intersección.

En su decisión, el alto tribunal declaró civilmente responsables al conductor del bus, a la empresa operadora Blanco y Negro Masivo S. A. y a la aseguradora por los perjuicios causados a familiares demandantes.

La sentencia ordena además que la aseguradora pague indemnizaciones por daños morales a los demandantes dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria del fallo. La decisión responde a una demanda interpuesta por un hermano y sobrinas del exjugador contra el operador del bus involucrado en la colisión.

Mientras tanto, representantes de la empresa señalaron que aún analizan el fallo y que hasta ahora no habían recibido notificación formal del proceso.

Entérese: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

“Si el bus se hubiese desplazado a menos de 30kmh, el desenlace era otro”: abogado

Felipe Hurtado, el abogado de la familia del ‘Coloso’, explicó en exclusiva con El País Cali los alcances de la decisión judicial tomada en la capital del Valle.

Según el jurista, la decisión del tribunal revierte lo que había determinado el juez en primera instancia. “Es un giro porque, en primera instancia, el juez civil del circuito había negado las pretensiones de los familiares que estaban demandando dentro de ese proceso y había indicado que el único responsable era el señor Freddy Rincón, por haberse pasado el semáforo en rojo”, explicó.

Lea aquí: Bogotá, Cundinamarca y Antioquia: bastiones de Oviedo para ser sorpresa en consultas

Hurtado señaló que, tras la apelación, el tribunal acogió varios de los argumentos presentados por la parte demandante. “El tribunal acepta varios de los fundamentos de nosotros en la apelación y, siendo el juez de última instancia del proceso civil, decide condenar al conductor del bus por el homicidio que causó al señor Freddy Rincón”, afirmó.

El abogado también indicó que dentro del proceso se analizaron peritajes técnicos sobre la dinámica del accidente. De acuerdo con su explicación, incluso un dictamen presentado por la defensa del conductor del bus habría establecido que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida.

Existía un dictamen pericial de reconstrucción de accidentes allegado por la misma defensa del conductor, seguramente representada por la aseguradora del bus, en el cual se concluía que el bus iba a una velocidad superior a los sesenta kilómetros por hora”, señaló.

Le puede interesar: Hipotecó su casa para financiar su campaña y sacar un millón de votos: la confesión de Juan Daniel Oviedo tras las elecciones.

Además, explicó que la parte demandante apoyó su argumento con otros análisis técnicos.

“Nosotros también nos ayudamos de otro dictamen pericial de un experto internacional y de un médico legista para poder concluir que si el bus se hubiese desplazado a menos de treinta kilómetros por hora, el desenlace fatal seguramente no hubiese ocurrido”, sostuvo.

Hurtado agregó que la revisión de los videos del accidente y los daños registrados en los vehículos también permitió reforzar la hipótesis de que el bus se movilizaba a una velocidad superior al límite permitido en esa vía.

Utilidad para la vida