Giro en caso de Freddy Rincón: Tribunal responsabiliza a conductor de bus del MÍO por accidente en el que murió el exfutbolista

Un giro judicial ha tomado el caso por la muerte del exfutbolista colombiano Freddy Rincón, el “Coloso de Buenaventura”, ocurrida tras un accidente de tránsito en Cali el 11 de abril de 2022.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado 8 Civil del Circuito y determinó que el conductor de un bus del sistema de transporte masivo MÍO, así como la empresa operadora y su aseguradora, tienen responsabilidad civil en el siniestro en el que perdió la vida el exjugador de la Selección Colombia.

El accidente ocurrió a las 4:30 de la madrugada en la intersección de la calle 5 con carrera 34, en la capital del Valle.

En ese momento, la investigación de la Fiscalía había señalado que la responsabilidad recaía en el vehículo particular en el que se movilizaba Rincón, indicando que él conducía el automóvil. Para entonces, Medicina Legal también informó que el exjugador llevaba mal puesto el cinturón cuando ocurre el siniestro.

Jorge Paredes, del Instituto de Medicina Legal, dio su explicación para esos días y dijo que Rincón no era el copiloto del vehículo. ”Si él hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documentan este tipo de lesiones. Nunca fue enyesado o manejado por ortopedia, por el contrario, todos sus órganos de tórax y abdomen quedaron en buenas condiciones”.

Sin embargo, tras revisar el caso en el ámbito civil, el Tribunal Superior de Cali concluyó que el bus del MIO también tuvo incidencia en el choque, no solo Rincón.

Según peritajes presentados en el proceso, el vehículo de transporte público habría circulado a una velocidad cercana o superior al doble del límite permitido de 30 kilómetros por hora en esa intersección.

En su decisión, el alto tribunal declaró civilmente responsables al conductor del bus, a la empresa operadora Blanco y Negro Masivo S. A. y a la aseguradora por los perjuicios causados a familiares demandantes.