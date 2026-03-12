Enviaron siete toneladas de ayudas a familias de Remedios confinadas desde febrero por la violencia

Con un cargamento de más de siete toneladas, las autoridades entregaron ayuda humanitaria a por lo menos 205 familias del Nordeste antioqueño que han tenido que encerrarse en sus viviendas para resguardarse de las confrontaciones entre grupos armados. Le puede interesar: Así quedó el frente 18 de las disidencias tras la muerte de alias Ramiro en Ituango, Antioquia El despacho, a cargo de la Unidad para las Víctimas, se focalizó en los habitantes de las veredas Dosquebradas, Caño Tigre y Puerto Nuevo, del municipio de Remedios, que sufren de confinamiento por lo menos desde febrero pasado.

Según informó esa entidad, los kits no solamente incluyen alimentos, sino artículos de aseo y otros productos de primera necesidad. Las familias confinadas, añadió la institución, son en su mayoría campesinos y mineros pequeños, que por cuenta de las confrontaciones no han podido trabajar durante los últimos meses. En contexto: Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín El envío de esa ayuda humanitaria volvió a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad por la que atraviesan varias subregiones de Antioquia, afectadas por la guerra que libran grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. A finales de febrero pasado, a raíz de esa situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a hacer uso de la figura de la asistencia militar, para solicitar la presencia urgente de la Fuerza Pública en por lo menos 26 municipios considerados como en alto riesgo, incluido Remedios.