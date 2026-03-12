Enviaron siete toneladas de ayudas a familias de Remedios confinadas desde febrero por la violencia

Con un cargamento de más de siete toneladas, las autoridades entregaron ayuda humanitaria a por lo menos 205 familias del Nordeste antioqueño que han tenido que encerrarse en sus viviendas para resguardarse de las confrontaciones entre grupos armados.
El despacho, a cargo de la Unidad para las Víctimas, se focalizó en los habitantes de las veredas Dosquebradas, Caño Tigre y Puerto Nuevo, del municipio de Remedios, que sufren de confinamiento por lo menos desde febrero pasado.