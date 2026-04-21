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Ranking Fifa femenino: Colombia consolida su protagonismo y se mantiene como la segunda mejor de Suramérica

Las colombianas esperan consolidar su protagonismo a nivel internacional concretando su clasificación al Mundial que se hará en Brasil.

  • La Selección Colombia mantuvo su posición luego de la triple fecha de la Liga de Naciones Conmebol. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    La Selección Colombia mantuvo su posición luego de la triple fecha de la Liga de Naciones Conmebol. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Selección Colombia Femenina continúa consolidándose como protagonista en la categoría mayores de esta rama a nivel internacional y mantuvo su posición en el ranking Fifa, siendo la segunda mejor de Suramérica.

Luego de la reciente triple jornada de la Liga de Naciones Conmebol, torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027, la tricolor alcanzó un total de 1774.76 puntos, cerrando el top 20 de los mejores equipos del mundo y siendo superada en Conmebol únicamente por las brasileñas, quienes ocupan la sexta casilla en el ranking.

Lea también: Linda Caicedo brilló en la victoria de Colombia ante Chile por la Liga de Naciones Femenina, ¿cuándo vuelve a jugar?

En la última fecha Fifa, las dirigidas por Ángelo Marsiglia sumaron 7 de 9 puntos posibles tras vencer a Venezuela (2-1) y a Chile (2-0) en el estadio Pascual Guerrero, y rescatar un empate sin goles frente a Argentina en calidad de visitante.

Con esta serie de resultados, Colombia alcanzó las 14 unidades en la tabla de posiciones, las mismas que Argentina, sin embargo, ocupa el segundo lugar de la Liga de Naciones debido a menor diferencia de gol comparado con la albiceleste.

Este escenario tiene a las colombianas en puestos de clasificación directa al Mundial y con la necesidad de sólo sumar un punto en las jornadas siguientes para confirmar su tiquete en territorio brasileño y evitar todo riesgo de caer a los puestos de repechaje.

Para concretar su cupo en la Copa del Mundo, la Selección Colombia jugará en junio ante Uruguay, penúltima de la Liga de Naciones y con necesidad de puntos para aspirar al repechaje, y Paraguay, sexta con 7 puntos y quien está en la pelea por un cupo a la Copa del Mundo. Los encuentros serán el 5 de junio en Cali ante las charrúas y el 9 del mismo mes en Asunción ante las paraguayas.

¿Quién es la mejor selección del fútbol femenino?

Según la última actualización del ranking Fifa, España con 2.083 puntos y Estados Unidos con 2.054 puntos mantienen el primer y segundo lugar respectivamente como las mejores del mundo.

El tercer puesto lo ocupa Inglaterra quien en las últimas dos fechas le ganó a España e Islandia y desplazó a Alemania, quien es la cuarta mejor del mundo. Japón completa el top 5 en el listado Fifa.

Brasil es la sexta mejor selección del mundo y la mejor ubicada de Conmebol. Colombia la sigue en el puesto 20 del ranking y Argentina en el puesto 30 es la tercera selección sudamericana según el máximo ente del fútbol internacional.

Siga leyendo: Colombia empató con Argentina y se mantiene en la parte alta, en junio se definirán los clasificados al Mundial de Brasil

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