Ranking Fifa femenino: Colombia consolida su protagonismo y se mantiene como la segunda mejor de Suramérica

La Selección Colombia Femenina continúa consolidándose como protagonista en la categoría mayores de esta rama a nivel internacional y mantuvo su posición en el ranking Fifa, siendo la segunda mejor de Suramérica.

Luego de la reciente triple jornada de la Liga de Naciones Conmebol, torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027, la tricolor alcanzó un total de 1774.76 puntos, cerrando el top 20 de los mejores equipos del mundo y siendo superada en Conmebol únicamente por las brasileñas, quienes ocupan la sexta casilla en el ranking.

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En la última fecha Fifa, las dirigidas por Ángelo Marsiglia sumaron 7 de 9 puntos posibles tras vencer a Venezuela (2-1) y a Chile (2-0) en el estadio Pascual Guerrero, y rescatar un empate sin goles frente a Argentina en calidad de visitante.

Con esta serie de resultados, Colombia alcanzó las 14 unidades en la tabla de posiciones, las mismas que Argentina, sin embargo, ocupa el segundo lugar de la Liga de Naciones debido a menor diferencia de gol comparado con la albiceleste.

Este escenario tiene a las colombianas en puestos de clasificación directa al Mundial y con la necesidad de sólo sumar un punto en las jornadas siguientes para confirmar su tiquete en territorio brasileño y evitar todo riesgo de caer a los puestos de repechaje.