Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Le consulta a una IA temas de salud? Compartir síntomas con una máquina es más peligroso de lo que parece

Un estudio de Oxford advierte que estas plataformas dan consejos incorrectos y que usuarios tienen dificultades para distinguirlos de los buenos.

  • Los riesgos de consultar a los chatbots como si fueran médicos van desde exponer su privacidad, a recibir diagnósticos erróneos. FOTO Science Photo Library via AFP
    Los riesgos de consultar a los chatbots como si fueran médicos van desde exponer su privacidad, a recibir diagnósticos erróneos. FOTO Science Photo Library via AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 4 horas
bookmark

Preguntar síntomas de salud a un chatbot de inteligencia artificial se ha vuelto tan común como consultar en Google.

Microsoft asegura que la salud es el tema del que más hablan las personas en sus dispositivos móviles, y las grandes tecnológicas respondieron con productos específicos, como las apps Copilot Health, ChatGPT Health y el HealthAI de Amazon, herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a interpretar historiales médicos, entender resultados de laboratorio y explorar opciones de tratamiento.

Están disponibles las 24 horas, responden con tono seguro y no requieren cita previa. El problema es que ninguna de esas ventajas elimina riesgos que son más graves de lo que parecen en principio.

Un estudio de la Universidad de Oxford publicado...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña

Temas recomendados

Salud
Sistema de salud
Tecnología
Inteligencia artificial
ChatGPT
Enfermedad
Gemini
Apps
Claude
Tecnologías
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos