¿Le consulta a una IA temas de salud? Compartir síntomas con una máquina es más peligroso de lo que parece

Preguntar síntomas de salud a un chatbot de inteligencia artificial se ha vuelto tan común como consultar en Google. Microsoft asegura que la salud es el tema del que más hablan las personas en sus dispositivos móviles, y las grandes tecnológicas respondieron con productos específicos, como las apps Copilot Health, ChatGPT Health y el HealthAI de Amazon, herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a interpretar historiales médicos, entender resultados de laboratorio y explorar opciones de tratamiento. Están disponibles las 24 horas, responden con tono seguro y no requieren cita previa. El problema es que ninguna de esas ventajas elimina riesgos que son más graves de lo que parecen en principio. Un estudio de la Universidad de Oxford publicado...