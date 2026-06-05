“No hice el decálogo para negociar con nadie”: Fajardo habla de su posición para segunda vuelta

Desde su apartamento en Bogotá, con un letrero gigante de Medellín al fondo de su sala, el recién derrotado candidato Sergio Fajardo dice que ha dado más entrevistas estos días que antes de la primera vuelta. “Ahora todo el mundo sí quiere votar por mí”, comenta en broma. Se le ve tranquilo y no se siente perdedor, pues dice que como están las cosas, los 1.009.073 votos que obtuvo es mucho. Y lo es. Justamente, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan atraer a esos votantes para crecer en segunda vuelta.
Por eso el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia lanzó el “decálogo del millón”, en donde sugiere a sus electores algunas líneas rojas o condiciones para que voten con libertad. Allí expone, por ejemplo, un rechazo explícito a la Constituyente impulsada por el gobierno Petro. Ese mismo día, el jefe de Estado mandó retirar el proyecto y Cepeda también se bajó de esa idea.
Pero en todos los demás puntos, como acabar con la “paz total”, parece alejarse más de Cepeda que de Abelardo, aunque sobre el segundo dijo que “es un atarbán”.
Parece improbable que Fajardo apoye a alguno de los dos candidatos, pero sus votantes se cotizan al alza.
¿Cómo se siente después de los resultados del domingo pasado?
“Me siento bien, tengo el espíritu tranquilo, estoy en paz; de hecho, estoy contento. Ya dije que esta era mi última campaña como candidato en términos electorales y rematamos con ese millón de votos después de una campaña —la más difícil que me ha tocado en toda mi vida—, superando todas las adversidades posibles.
En medio de esta polarización y de todo este mundo que ha estado lleno de rabias, miedos, odios, insultos, agresiones, trampas en las redes sociales y todo tipo de falsedades, pero al mismo tiempo terminamos con fuerza, terminamos con una movilización digital a la que no le han parado bolas”.
Tanto Cepeda como De la Espriella han buscado atraer a sus votantes. Sin embargo, usted no parece respaldar a ninguno. ¿Qué mensaje les envía a sus electores de cara a la segunda vuelta?
“Que miren, que piensen. Ahí está nuestro decálogo. Observen a los diferentes candidatos y tomen la decisión que consideren que es mejor tomar. Por eso digo que todos son libres. Fueron libres para votar por mí y hay personas que están conmigo que van a votar por uno o por otro, van a votar en blanco o no van a votar. Cada quien tiene derecho y estamos en una democracia”.
Frente a lo que viene, independiente al gobierno que llegue, ¿qué rol quiere cumplir usted?
“Yo he dicho que no voy a volver a ser candidato electoral. Dentro de Dignidad y Compromiso, nuestro partido, que es pequeño, queremos abrir el partido, que muchas personas encuentren allí un lugar para hacer política de acuerdo con el decálogo. De mantener esta voz. No podemos dividir el país en dos trincheras para ver qué daño se hacen. Nosotros estamos ahí y estoy seguro de que muchas personas están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Van a votar por un lado o por el otro, pero lo harán movidos por el miedo, la rabia o por alguna razón de esa naturaleza.
Voy a ayudar en la formación de líderes y, por supuesto, a construir y fortalecer nuestro decálogo como propuesta para Colombia. He dicho un millón de veces, y aprovecho para darle las gracias a EL COLOMBIANO, que me ha permitido expresarme a través de este periódico donde trabajé. No tengo sino gratitud con sus lectores y con todas las personas que me han acompañado. Tengo una gratitud infinita con quienes votaron por mí”.
Volviendo a lo que decía al principio de su estrategia de redes, que fue muy exitosa en muchas plataformas, sobre todo en TikTok, ¿cómo se sintió en lo personal haciendo ese cambio tan grande de sumarse a los trends y adaptarse a nuevos lenguajes?
“Me parece fascinante, aprendí, me transformé. Yo sigo aprendiendo en la vida y me alegra. Soy profesor, matemático, científico, un curioso. Soy capaz de entender cosas y ese mundo me ha parecido fascinante. Es una forma distinta de comunicarse”.