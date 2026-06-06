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Procuraduría halló 290 procesos contra Petro congelados en la Comisión de Acusación, ¿qué hará?

El Ministerio Público investigará a varios de los integrantes de esa corporación, por supuesta falta de diligencia, prevaricato por omisión y falta de organización.

  • El presidente Gustavo Petro ha sido denunciado en la Comisión de Acusaciones por supuesta participación indebida en política; el procurador general Gregorio Eljach también le sigue la pista al tema, pero la verdad es que las pesquisas no avanzan. FOTO Presidencia y Colprensa
    El presidente Gustavo Petro ha sido denunciado en la Comisión de Acusaciones por supuesta participación indebida en política; el procurador general Gregorio Eljach también le sigue la pista al tema, pero la verdad es que las pesquisas no avanzan. FOTO Presidencia y Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara duermen el sueño de los justos 290 procesos contra el presidente Gustavo Petro, los cuales han llegado desde que se posesionó en 2022. De estas denuncias, 15 son por la supuesta indebida participación en política, las últimas que han llegado a esa dependencia y, al igual que las demás, no tienen avances, por lo que ahora los miembros de la entidad serán investigados disciplinariamente.

La situación se conoció esta semana, cuando delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a dicha comisión, con la finalidad de revisar el estado de las investigaciones contra el jefe del gobierno.

Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, sin ninguna respuesta.

Según reveló Noticias RCN, al Ministerio Público le tocó ir hasta el Congreso con tres procuradores delegados, quienes estuvieron toda la mañana en ese lugar buscando información.

Sin embargo, lo único que encontraron fue un cuadro de Excel. En ese documento estaba reseñada la lista de radicados contra el primer mandatario, en la que estaba relacionado quiénes son los representantes que investigan los casos y cuál es el motivo de la denuncia.

La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, explicó que los números de los procesos son 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló su contenido.

Ante semejante simpleza, en la Comisión de Acusación quedaron de enviarles a los delegados por correo el resto de la información sobre esos procesos.

Frente a esta aparente ineficacia, la Procuraduría ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas y procesos que involucran a Petro.

La Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de esos expedientes, e investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas y eventuales prevaricatos por omisión.

Durante un evento público en Magdalena, el presidente Petro reaccionó a los señalamientos, con una de sus acostumbradas frases enredadas: “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar, porque sino, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”.

¿Una comisión inservible?

Esta situación revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio.

La célula legislativa tiene abiertas indagaciones de oficio por las recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con la campaña presidencial.

En términos prácticos, el margen de avance es limitado. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas.

No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de “Comisión de Absoluciones”, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios.

Intervención en política

En medio del problema, hay que mencionar que hay ocho funcionarios del Gobierno Nacional que están investigados o suspendidos por la Procuraduría por participar en política, que está prohibido.

Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; y el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

Las lista continúa con los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti; y de Transporte, María Fernanda Rojas.

También fueron suspendidas la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por portar un poncho a favor del candidato Iván Cepeda el día de las elecciones de primera vuelta; y la alcaldesa de San Onofre, Sucre.

Ha sido tal la interferencia de Petro en política que, desde su cuenta de X y después de la derrota de su candidato en la primera vuelta, dijo que “aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

En el mismo mensaje, en el que criticó al candidato Abelardo de la Espriella, propuso “tomar sus propias decisiones” para que gane Cepeda. Aun así, la Comisión de Acusaciones parece mirar para otro lado.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Carlos Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD en plena carrera por la segunda vuelta presidencial.

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