Procuraduría halló 290 procesos contra Petro congelados en la Comisión de Acusación, ¿qué hará?

En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara duermen el sueño de los justos 290 procesos contra el presidente Gustavo Petro, los cuales han llegado desde que se posesionó en 2022. De estas denuncias, 15 son por la supuesta indebida participación en política, las últimas que han llegado a esa dependencia y, al igual que las demás, no tienen avances, por lo que ahora los miembros de la entidad serán investigados disciplinariamente. La situación se conoció esta semana, cuando delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a dicha comisión, con la finalidad de revisar el estado de las investigaciones contra el jefe del gobierno. Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, sin ninguna respuesta. Según reveló Noticias RCN, al Ministerio Público le tocó ir hasta el Congreso con tres procuradores delegados, quienes estuvieron toda la mañana en ese lugar buscando información. Sin embargo, lo único que encontraron fue un cuadro de Excel. En ese documento estaba reseñada la lista de radicados contra el primer mandatario, en la que estaba relacionado quiénes son los representantes que investigan los casos y cuál es el motivo de la denuncia. La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, explicó que los números de los procesos son 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. Sin embargo, no reveló su contenido. Ante semejante simpleza, en la Comisión de Acusación quedaron de enviarles a los delegados por correo el resto de la información sobre esos procesos.

Frente a esta aparente ineficacia, la Procuraduría ordenó la apertura de indagación preliminar contra los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, por la demora en el trámite de las quejas y procesos que involucran a Petro. La Sala de Instrucción del Ministerio Público busca establecer si hubo demora injustificada en el trámite de esos expedientes, e investiga posibles conductas relacionadas con falta de diligencia, deficiencias organizativas y eventuales prevaricatos por omisión. Durante un evento público en Magdalena, el presidente Petro reaccionó a los señalamientos, con una de sus acostumbradas frases enredadas: “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar, porque sino, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”.

¿Una comisión inservible?

Esta situación revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio. La célula legislativa tiene abiertas indagaciones de oficio por las recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con la campaña presidencial. En términos prácticos, el margen de avance es limitado. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas. No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de “Comisión de Absoluciones”, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios.

Intervención en política