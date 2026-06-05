Fito Páez llega a Medellín este martes 9 de junio y hay algo que debes saber antes de ir al concierto

Este martes 9 de junio llega Fito Páez a Medellín. Lo hace en el marco de su gira Sale el sol, con la que viene recorriendo varias ciudades de América Latina. En la gira, Fito ha presentado su álbum Novela y lo ha hecho de tajo, “un arrebato”, ha dicho. Toca sus nuevas canciones y después abre el espacio a lo ya conocido. Esa situación ha generado todo tipo de comentarios porque lo que ha hecho Fito es demostrar que la música tiene su magia en vivo y que presentar sus nuevas canciones es abrirles camino. Puede leer: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026 En medio de las melodías de Novela, en países como Argentina, concretamente en Buenos Aires, se viralizaron videos el pasado 20 de mayo de gente viendo su celular sin prestar atención a las nuevas canciones y otra más que criticó que le dedicara todo un segmento completo, de casi una hora, a las canciones nuevas. Otras personas alabaron “el riesgo” de Fito, quien justo hace dos semanas anunció que despedían Novela en su concierto para darle la bienvenida a Shine, su nuevo disco: “Tuve otro arrebato y avisarles que vamos a tocar el Novela, lo vamos a despedir porque al otro día nace Shine, nuestro nuevo álbum. Entonces me parece hermoso avisarles, después tocaré una hora y pico de las canciones que todos conocemos y queremos cantar también”, dijo en sus redes sociales.

Pareciera que el público que asistió a su show no se enteró o querían otra cosa porque lo silbaron y chiflaron en medio de esa primera parte con música nueva. A lo que Fito después, en la segunda parte con ya sus clásicos, comentó: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, dijo.

Una advertencia para quienes vayan al concierto en La Macarena, el martes 9 de junio

Fito Páez comenzará este viernes su gira colombiana que lo llevará por cuatro ciudades: Viernes 5 de junio: Cali - Arena Cañaveralejo (venta en Ticketmaster)

Sábado 6 de junio: Manizales - Plaza de toros (venta en Ticketmaster)

Martes 9 de junio: Medellín - La Macarena (venta en Taquilla Live)

Viernes 12 de junio: Bogotá - Movistar Arena (venta en TuBoleta) Aún no se sabe si seguirá aplicando la misma fórmula, pero lo que sí es cierto es que en el camino ha encontrado gente que lo ve como un visionario y un artista activo que quiere que la gente oiga su nueva música: “Esto me recordó lo que pasó recientemente con el setlist BTS y su gira Arirang en donde mucha gente se molestó porque no incluyeron todos los clásicos. Cuando en realidad estamos hablando de artistas activos, que siguen creando música y para quienes su material nuevo también les importa promocionar y ahí está el problema. Pareciera que para nosotros los conciertos fueran una máquina de nostalgia como si los artistas estuvieran obligados en tocar sí o sí las mismas cinco o diez canciones de hace 20 o 30 años para que el público no se enoje”, detalló Vanessa Farías Maya, analista musical en su cuenta de Instagram @vanefariasmaya Otra usuaria de Instagram le comentó a Fito en su post en donde anunció que ahora cantará lo nuevo de Shine: “Disfrutamos Novela con locura. La locura que proponés desde la historia, la música y la puesta. Es increíble. Gracias. Y pienso... ¿tan mal estamos que ya nadie escucha historias? Si, en lugar de silbar e ir a consumir a lo loco, se hubieran permitido escuchar, quizás lo hubieran agradecido. Qué poco respeto por el artista”, anotó.