Comiendo por Colombia: los 11 magníficos, primera parte

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
En esta aventura por los sabores de nuestro país hemos estado recorriendo las once regiones en que nos dividimos como cultura gastronómica: San Andrés y Providencia, Costa Caribe, la sabana costeña, los Santanderes, la sabana cundiboyacense, Antioquia y viejo caldas, Tolima grande, el pacífico, valle del cauca, los Llanos orientales y la Amazonía.
En dos entregas nos vamos a atrever a escoger, con hambre y varios libros en la mano, el plato que mejor representa a cada una. Una tarea difícil sobre todo en regiones en donde hay varios importantes. Una discusión eterna sin consenso por tener tantos tan deliciosos.
La intención de esta nota no es otra que invitar para los prepare y se dé cuenta el país gastronómico tan maravilloso en que vivimos. Como muchos requieren ingredientes difíciles de conseguir o tienen procesos complejos, la propuesta es con variaciones atrevidas que le permitirán hacerlos sin complicaciones. Las recetas son para cuatro comensales, pero no se preocupe por las cantidades, ajústelas a su gusto y si se enreda, escríbame con toda confianza.
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