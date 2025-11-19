x

Reinaldo Rueda se replantea su futuro en medio de lágrimas por eliminación mundialista de Honduras

El técnico colombiano se privó de clasificar a su tercera Copa Mundo. Antes estuvo con Honduras en Sudáfrica-2010 y con Ecuador en Brasil-2014.

  • Reinaldo Rueda pidió perdón a la afición de Honduras. A sus 68 años de edad puso en duda su continuidad como técnico. FOTO AFP
    Reinaldo Rueda pidió perdón a la afición de Honduras. A sus 68 años de edad puso en duda su continuidad como técnico. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, se replanteará su futuro tras la eliminación de su equipo para el Mundial de Norteamérica-2026, así lo manifestó este martes el estratega en una conferencia de prensa en la que rompió a llorar.

“Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande”, dijo Rueda. “Uno quisiera seguir” pero “se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, agregó.

Minutos antes, Rueda comenzó llorar en plena conferencia de prensa.

“Perdón, pero es un momento duro”, señaló el técnico del combinado hondureño.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, añadió.

Honduras empató 0-0 el martes en Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

Lea: Curazao, Haití y Panamá se clasificaron al Mundial 2026

Una gran parte de la afición hondureña creyó por anticipado que su selección iría por cuarta vez a un Mundial, pero los dirigidos por Rueda fueron incapaces de lograr una victoria en las dos últimas fechas, lo que le hubiera supuesto el boleto.

“Quisimos celebrar antes de jugar” y ahora “es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta”, lamentó Rueda.

Honduras ha estado en tres mundiales, el último de ellos, Brasil-2014.

Le puede interesar: “Nacional tiene herramientas para avanzar en la Libertadores”: ¿Qué más dijo Reinaldo Rueda en esta entrevista exclusiva?

