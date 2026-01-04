Emiliana Arango arranca en Australia su calendario 2026, la meta del año es estar en el Top-30 de la WTA

Emiliana Arango Restrepo no necesita hacer el agüero de salir con la maleta el 31 de diciembre a las 12:00 de la noche para viajar todo el año. Lo que sí hace la tenista paisa es comer las papas que su mamá le hace en Navidad porque son el legado de su abuela, y el momento en el que puede estar con su hermano, a quien por sus compromisos deportivos ve pocas veces en el año.
Precisamente en la Navidad pasada, Emiliana, junto a su mamá y hermano, vivió en familia la noche de entrega de regalos y al otro día armó maletas para viajar a Australia, país en el que iniciará competencias en 2026. Su ilusión es escalar casillas en el ranquin WTA, en el que es actualmente la número 49 del mundo.