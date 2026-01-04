Emiliana Arango arranca en Australia su calendario 2026, la meta del año es estar en el Top-30 de la WTA

Emiliana Arango Restrepo no necesita hacer el agüero de salir con la maleta el 31 de diciembre a las 12:00 de la noche para viajar todo el año. Lo que sí hace la tenista paisa es comer las papas que su mamá le hace en Navidad porque son el legado de su abuela, y el momento en el que puede estar con su hermano, a quien por sus compromisos deportivos ve pocas veces en el año. Precisamente en la Navidad pasada, Emiliana, junto a su mamá y hermano, vivió en familia la noche de entrega de regalos y al otro día armó maletas para viajar a Australia, país en el que iniciará competencias en 2026. Su ilusión es escalar casillas en el ranquin WTA, en el que es actualmente la número 49 del mundo.

Ser la mejor colombiana del escalafón en 2025 fue su mayor recompensa, pero Emiliana quiere más y por eso en la pretemporada trabajó fuerte en su resistencia física, pues quiere, en este 2026, ser más potente y veloz para encarar cada desafío. Hablamos con la número uno del tenis nacional sobre sus planes para 2026, un año en el que desde muy temprano tendrá acción en el circuito mundial, arrancando con el torneo de Brisbane, Australia.

¿Cuál es el balance de 2025?

“Fue un año muy especial para mí, disfruté mucho compitiendo y eso se notó en la cancha. Fueron muchas experiencias nuevas que gocé mucho”.

De todo lo que vivió, ¿qué recuerda más?

“Muchas cosas, México por ejemplo fue muy importante para mí: ganar el 125 en Cancún y luego jugar dos finales en Mérida y Guadalajara fue especial, lo mismo que los juegos de los cuadros principales de los Grand Slam, tienen mucho valor, y en el US Open, competir contra la polaca Iga Świątek fue espectacular”.

Lleva muchos años viajando y conociendo países, pero, ¿qué le sorprendió en 2025?

“Sí, aunque llevo años viajando creo que uno no dimensiona ciertas cosas, como el estrés de estar en un torneo de mayor nivel, la presión, exigencia... Todo se vuelve más grande, más gente observándote, metas más altas... todo eso es retador”.

¿Ser top-50 la ilusiona con ser la representante de Colombia en Juegos Olímpicos?

“Sí, la verdad es que ese es un evento que tengo como meta, estar en unos Juegos Olímpicos representando al país sería algo maravilloso, lo tengo en mi mente y lo quiero lograr”.

¿En qué se fortaleció en 2025?

“Crecí mucho como persona, aprendí mucho de mí y espero poder seguir creciendo. Fue un año de retos y de muchas recompensas”.

¿En pretemporada en qué se enfocó para seguir mejorando?

“Cuando ves a las competidoras que tengo en el circuito es evidente que físicamente son muy fuertes, por eso, una de las partes en la que más énfasis hice en esta pretemporada fue en esa parte, llegar bien físicamente para iniciar el calendario en Australia con mejor estado físico”.

¿Cómo ha planificado su nuevo calendario?

“No me gusta mirar mucho más lejos de lo que tengo al frente, por ahora estoy concentrada en los tres primeros eventos: Brisbane, Hobart y el Open de Australia”.

¿Hay alguna rival que sueñe enfrentar este año?

“No, pero jugar contra las mejores del ranquin te enseña mucho, por eso espero poder competir más contra ellas a ese nivel”.

¿Cuál es la meta que se traza ahora?

“Estar entre las 30 primeras del ranquin WTA es la meta que espero alcanzar en este 2026”.

¿Qué sintió al regresar a Medellín y compartir con los tenistas que ahora la ven como ejemplo a seguir?