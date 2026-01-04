Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el proceso contra Maduro y que ha llevado casos como el de Weinstein y Shakira

El juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de presidir el proceso judicial en el que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Esta primera audiencia marca el inicio de un caso de alto perfil que atrae atención internacional.
Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein se graduó en la Universidad de Columbia y sirvió entre 1957 y 1960 en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos. Tras años de práctica privada, en 1998 fue nominado por el presidente Bill Clinton para ocupar un puesto vacante en la Corte del Distrito Sur, donde ha trabajado desde entonces.