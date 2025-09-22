x

Por segundo año, Real Madrid estará ausente en gala del Balón de Oro, ¿cuál es su motivo ahora?

Por segundo año, el Real Madrid no asistirá a la gala del Balón de Oro 2025. El club priorizó su partido de LaLiga frente al Levante y permitirá solo la presencia individual de jugadores. ¿Qué hay detrás de esta decisión?

  • Real Madrid viene de ganar 2-0 ante Espanyol y es líder de la Liga de España con 15 puntos. FOTO X-REAL MADRID
Agencia AFP
hace 10 horas
bookmark

Real Madrid, que cuenta con grandes estrellas del fútbol mundial, entre ellas el francés Kylian Mbappé, no estará en la gala del Balón de Oro.

La posición del club blanco sigue siendo la de dejar que sus jugadores asistan a título personal si así lo desean, prosiguió la misma fuente, quien aseguró, en cambio, que la escocesa Caroline Weir, que figura entre las nominadas al Balón de Oro femenino, sí viajará a París.

Lea: Así brilló Linda Caicedo en el inicio de la Liga de Campeones: “Quiere ser la mejor del mundo”, dijo su técnico

Pero, la plantilla del equipo masculino, centrada en su encuentro liguero no se desplazará a la capital francesa, según el deseo de su entrenador Xabi Alonso.

“Tenemos mañana partido en Levante y cada partido es muy importante. Mi cabeza no está en eso, cero. Está solo en el Levante”, afirmó en rueda de prensa previa al partido que disputará en el Ciutat de Valencia.

Contactado por la AFP, el Real Madrid no confirmó ni desmintió su presencia en el evento.

Kylian Mbappé ya había informado el martes de la semana pasada, tras la victoria contra el Marsella (2-1) en la Liga de Campeones, que no asistiría para recibir su trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada.

La campaña pasada, el Real Madrid boicoteó la ceremonia al enterarse que el prestigioso premio iba a ser para el español del Manchester City Rodri Hernández, en lugar de su jugador brasileño, Vinícius.

Esa noche, no obstante, los merengues contaban con numerosas nominaciones, recibiendo incluso los títulos de máximo goleador para Mbappé (empatado con Harry Kane) y el de mejor entrenador, Carlo Ancelotti.

Xabi piensa en el presente del Real

Xabi Alonso, además, rechazó hablar del Balón de Oro, que se concederá este lunes, con Ousmane Dembelé y Lamine Yamal como favoritos, al asegurar que no ha pensado al respecto.

“Ya veremos qué pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es mi tema, no estoy en el jurado ni tengo que votar. Veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado, pienso en el Levante”, agregó Alonso.

Entérese: ¡Escándalo en el Balón de Oro! Lamine Yamal sería el ganador pese a sus polémicas: a qué hora y dónde verlo

“Estamos mejor y en el camino. Podemos estar mejor. Estamos en fase de construcción”, señaló el preparador vasco, antes de subrayar que el equipo debe tener la ambición de querer más. “Queremos ganar muchos puntos y hay que ganar muchos partidos”, indicó.

Ante el enfado de algunos futbolistas tras ser cambiados, Alonso recordó que también fue jugador: “Cuando me cambiaban no era el mejor momento. Lo llevo con normalidad, naturalidad. No hago una gran bola de esto”.

Preguntado si habló con Vinícius, al que le sentó mal su sustitución el sábado en la victoria de su equipo ante el Espanyol, se limitó a asegurar que todos estaban contentos por la victoria y las sensaciones. “Todos entienden el rol que queremos para el equipo, que hay que sumar”, apuntó el técnico vasco.

¿Por qué el Real Madrid no asistirá al Balón de Oro 2025?
Porque el club priorizó su partido contra el Levante en LaLiga y dejó la asistencia como decisión personal de los jugadores.
¿Mbappé irá a la gala del Balón de Oro 2025?
No, el delantero ya anunció que no viajaría a París a recibir el trofeo Gerd Müller como máximo goleador.
¿Quién representará al Real Madrid en la ceremonia?
La futbolista Caroline Weir, nominada al Balón de Oro femenino, sí asistirá en nombre del club.

