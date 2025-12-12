Este es el premio que ganaría el campeón de la Liga BetPlay: es de los más bajos en Sudamérica

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima comienzan la disputa de la estrella de fin de año, pues quien gane la serie de ida y vuelta de la final se proclamará campeón de la Liga BetPlay 2025-II.

Más allá de sumar otro título a sus vitrinas, las instituciones se juegan otro aspecto: el económico. Quedarse con la estrella de Navidad representaría un ingreso importante para las arcas de los clubes. Lea también: Junior y Tolima: una final inédita marcada por el gol repartido y una paridad histórica; ¿a qué hora y dónde ver la ida? Dentro de lo que estaría en disputa, hablando en términos económicos, estaría el aporte que ofrece la Dimayor como organizadora de la liga, además de un dinero que hace la Conmebol a los campeones de las ligas de los países de Sudamérica y un monto correspondiente para cada plantel por la clasificación a Copa Libertadores, pues ser el máximo triunfador del segundo semestre otorga un paso directo a la fase de grupos del torneo continental.

El campeón de la Liga BetPlay 2025-II se puede llevar casi 3,8 millones de dólares

La cuenta que hacen los dueños de los clubes sobre el dinero que les puede servir para nómina de jugadores, fichajes u otros proyectos está clara. En la bolsa de premios en el fútbol colombiano, la Dimayor entrega un monto de 260.000 dólares al campeón de la liga. A este se le suma 500.000 dólares que Conmebol le da a quien quede campeón en cada país integrante de la confederación. Sobre este incentivo del ente sudamericano, cabe resaltar, que lo destinado a los 10 países es de un millón de dólares a cada nación para distribuir de forma equitativa entre los campeones, algo que en Colombia se convierte en medio millón de dólares por lo que son dos torneos en el año.

La bolsa de premios se completa con la consecución del cupo a torneo internacional, pues clasificar de forma directa a fase de grupos de Copa Libertadores da un estímulo de alrededor de tres millones de dólares. Haciendo las cuentas, quien el próximo martes, 16 de diciembre, grite campeón, se estaría asegurando 3.760.000 dólares, algo más de 14.000 millones de pesos colombianos.

Colombia entre las ligas que menos pagan en Sudamérica