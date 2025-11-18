Periodista que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos sufrió graves consecuencias en su trabajo tras el polémico cruce

Tras el empate 2-2 entre América de Cali y Atlético Nacional en la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay, el delantero verdolaga Alfredo Morelos, protagonizó un choque verbal con un periodista en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero. En un video que se viralizó se ve cómo el periodista, identificado como William Méndez, le reprocha al jugador su comportamiento durante visitas anteriores a Cali, hasta llegar a tildarlo de “cobarde”. Morelos decidió simplemente ignorarlo y no responder a sus preguntas. Puede leer: El cambio de Alfredo Morelos: serenidad y ejemplo ante la provocación Lo que parecía una simple tensión entre la prensa y el futbolista, escaló hasta el punto que el medio deportivo “la estación deportiva” desvinculó permanentemente al periodista. Le contamos las consecuencias del encontrón entre Morelos y Méndez.

El incidente, como era de esperarse, desató indignación en redes y en el entorno futbolístico. Varios seguidores y medios criticaron la provocación del reportero, aduciendo que se trataba de un ataque personal más allá del ejercicio periodístico. Además, por las palabras de Morelos, se sospecha que no era la primera vez que el periodista atacaba al búfalo.

¿Qué dijo el medio de comunicación sobre el comportamiento de su periodista?

La Estación Deportiva emitió un comunicado en el que desvinculó públicamente la actitud del periodista de su línea institucional. “No nos hacemos responsables por las opiniones o comentarios con tinte personal que puedan emitir nuestros colaboradores antes, durante y después de los partidos”, expresó la emisora, y agregó que lo sucedido no los representa. Lea también: El debate que crece en Colombia: ¿los estadios ya no son para jugar fútbol? En el comunicado también extendieron disculpas al jugador y al Club Atlético Nacional: “extendemos nuestras disculpas al jugador y la institución que representa, ya que nuestro interés siempre ha sido y será lo reflejado en las canchas por parte de los equipos”.

Minutos más tarde, desde la cuenta de @fabianitaz, quien es miembro de la coordinación, el medio confirmó que Méndez ya no es parte de La Estación Deportiva.