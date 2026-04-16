Esta es la fecha y hora del partido que Colombia jugará ante Jordania previo su debut en el Mundial de Norteamérica

La Federación Colombia de Fútbol confirmó este jueves el rival y la fecha del último partido que tendrá la Selección previo a su participación en el Campeonato Mundial que se disputará en Norteamérica desde el 11 de junio.

Luego de la reciente doble fecha Fifa de partidos amistosos, en los que el elenco tricolor no mostró el nivel esperado y cayó 2-1 contra Croacia y 3-1 ante Francia, se conoció que Jordania será su último partido previo al máximo certamen del balompié.

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El juego se realizará en el marco de la serie Countdown to ’26, un “ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones”, además de Suiza y Australia, aseguró el ente rector del fútbol en el país a través de sus redes sociales.

El compromiso de Colombia será el 7 de junio, desde las 6:00 de la tarde, en el Snapdragon Stadium, en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.

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