El león silencioso de Nacional que se ganó el mediocampo y estaría frente a Llaneros: ¿a qué horas y dónde verlo?

En el fútbol, muchas historias se construyen entre aplausos, focos y titulares. Otras, en cambio, se forjan en silencio, con trabajo constante, sacrificio y resiliencia. La de Juan Manuel Zapata Zumaqué pertenece a esta segunda categoría: la de los futbolistas que, lejos del ruido mediático, se levantan una y otra vez para conquistar su lugar.
Hoy, a sus 25 años, el volante nacido en Chigorodó vive uno de los mejores momentos de su carrera. Mientras gran parte de la conversación futbolística giraba alrededor del buen rendimiento de Jorman Campuzano o de la experiencia de Matheus Uribe, Zapata trabajaba en silencio para recuperarse de una lesión muscular en el aductor derecho que lo había alejado de su mejor versión.
Con esfuerzo, disciplina y un proceso de recuperación sin estridencias, volvió a competir y hoy es considerado por muchos hinchas como el volante recuperador de mejor nivel en Atlético Nacional dentro de la Liga BetPlay.