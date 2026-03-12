El león silencioso de Nacional que se ganó el mediocampo y estaría frente a Llaneros: ¿a qué horas y dónde verlo?

En el fútbol, muchas historias se construyen entre aplausos, focos y titulares. Otras, en cambio, se forjan en silencio, con trabajo constante, sacrificio y resiliencia. La de Juan Manuel Zapata Zumaqué pertenece a esta segunda categoría: la de los futbolistas que, lejos del ruido mediático, se levantan una y otra vez para conquistar su lugar. Hoy, a sus 25 años, el volante nacido en Chigorodó vive uno de los mejores momentos de su carrera. Mientras gran parte de la conversación futbolística giraba alrededor del buen rendimiento de Jorman Campuzano o de la experiencia de Matheus Uribe, Zapata trabajaba en silencio para recuperarse de una lesión muscular en el aductor derecho que lo había alejado de su mejor versión. Con esfuerzo, disciplina y un proceso de recuperación sin estridencias, volvió a competir y hoy es considerado por muchos hinchas como el volante recuperador de mejor nivel en Atlético Nacional dentro de la Liga BetPlay.

Un sobreviviente del fútbol y de la vida La historia de Juan Manuel Zapata es también la historia de un sobreviviente. Nació en Chigorodó, en el Urabá antioqueño, una región donde el fútbol es esperanza para miles de jóvenes. Desde pequeño entendió que el talento debía ir acompañado de sacrificio. Su vida dio un giro importante en 2009, cuando se trasladó a Medellín para perseguir su sueño futbolístico. Tenía apenas nueve años y un objetivo claro: convertirse en futbolista profesional. Su formación comenzó en el club Estudiantil y poco después, con apenas 11 años, ingresó a las divisiones menores de Envigado Fútbol Club, una cantera reconocida en Colombia por formar grandes talentos. Allí fue creciendo no solo como jugador, sino también como líder. Su carácter dentro del campo lo llevó a convertirse en capitán del equipo y a debutar como profesional en 2019. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 2023, durante un partido entre Envigado Fútbol Club y Junior en Barranquilla. Zapata anotó un gol y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: corrió hacia la tribuna para abrazar a su madre, Arnoris Zumaqué. El propio jugador contó después que no sabía que ella estaba en el estadio. “La verdad yo no sabía que ella iba a estar en el partido. Cuando salí a calentar escuché su voz llamándome. Cuando marqué, empecé a celebrar y me fui hasta allá para abrazarla y darle un beso a mi madre, porque sé que el sacrificio que hizo es grande”. Ese gesto resumía años de esfuerzo familiar. Su madre ha sido, desde siempre, la gran inspiración en su vida. El paso por México y la oportunidad en Nacional El crecimiento de Zapata llamó la atención fuera de Colombia. En julio de 2023 fue cedido al Atlas FC de la Liga MX. En México disputó 23 partidos y acumuló 1.349 minutos, una experiencia que le permitió fortalecer su juego táctico y su personalidad en el mediocampo. Su rendimiento no pasó desapercibido para el entrenador Pablo Repetto, quien lo había conocido durante su etapa en Santos Laguna y recomendó su fichaje para Atlético Nacional. Vestir la camiseta del club verdolaga era uno de los sueños de Zapata, pero el camino no sería sencillo. Cuando llegó a Nacional, el panorama cambió rápidamente. El técnico Pablo Repetto dejó el cargo y fue reemplazado por Efraín Juárez. Zapata no sabía si entraría en los planes del nuevo entrenador. Además, tenía que competir por la posición con nombres de peso como Jorman Campuzano inicialmente y, después, con Matheus Uribe cuando llegó, además del joven Elkin Rivero. Durante ese periodo alternó titularidades y sufrió varias lesiones que le impidieron consolidarse plenamente. Más adelante, con la llegada de Javier Gandolfi, la situación tampoco cambió demasiado. Pero el mediocampista nunca dejó de insistir. Hoy, bajo la dirección de Diego Arias, Zapata ha recuperado protagonismo. Su nivel lo ha convertido en una pieza fundamental del equipo, especialmente mientras Campuzano recupera su forma tras una lesión y Uribe atraviesa momentos de irregularidad. Muchos aficionados ya lo ven como la primera opción en el mediocampo defensivo del equipo.

Un sueño que va más allá de Nacional A pesar de su presente prometedor, Zapata mantiene los pies en la tierra. Su mentalidad está enfocada en el trabajo diario y en esperar el momento adecuado para alcanzar metas mayores. Sueña con jugar algún día en las ligas de Italia o Inglaterra, y también con vestir la camiseta de la Selección Colombia. Curiosamente, su ídolo de infancia no fue un volante de marca, sino un creativo: el legendario Juan Román Riquelme. Su filosofía de vida se resume en una frase sencilla: “Estoy concentrado en hacer las cosas bien y seguro Dios me enviará las cosas en el momento justo”. El dolor que lo impulsó a seguir adelante La vida también le impuso pruebas difíciles. En 2010, un derrumbe en la vía cercana a Santa Fe de Antioquia provocó la muerte de una de sus hermanas. Ese episodio marcó profundamente a la familia Zapata, pero también se convirtió en una motivación para seguir adelante. Hoy, regresar a Medellín le permite compartir más tiempo con su madre y sus hermanas Cindy, Estefanía y Mauren, quienes siguen siendo su principal motor. Un león en el mediocampo Desde el inicio del semestre, Zapata ha demostrado su capacidad para liderar dentro del campo. Su estilo combina recuperación, intensidad y lectura de juego. Es el tipo de mediocampista que equilibra al equipo y permite que los jugadores ofensivos brillen. En cada partido se le ve como un auténtico león en el mediocampo, presionando, recuperando y ordenando a sus compañeros. Un nuevo reto ante Llaneros Este viernes, desde las 8:30 p.m., con transmisión de Win Sports+, Atlético Nacional jugará por la fecha 11 de la Liga BetPlay ante Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga llega motivado tras su victoria 4-0 frente a Junior de Barranquilla, mientras que Llaneros se presenta como una de las revelaciones del torneo. El conjunto visitante ocupa la décima posición con 14 puntos y llega fortalecido después de vencer 2-0 a Jaguares de Córdoba. El equipo llanero cuenta con jugadores experimentados como Francisco Meza y Jhon Vásquez, quienes buscarán contener el ataque de Nacional. Sin embargo, el conjunto paisa tiene un factor clave: su león en el mediocampo. Juan Manuel Zapata vuelve a la cancha con la misión de sostener el equilibrio del equipo y ayudar a que Nacional continúe sumando puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla.