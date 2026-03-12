Procuraduría suspendió al interventor de Coosalud y abre investigación

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción tras abrir una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de la entidad durante su intervención. Según el documento, la medida cautelar ordena suspender a Mesa Romero del ejercicio de sus funciones como agente interventor de Coosalud EPS S.A. por un término inicial de tres meses.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud y de las crecientes alertas por la situación de las EPS intervenidas, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Alexander Mesa Romero, agente interventor de la EPS Coosalud.

El organismo de control también solicitó al superintendente nacional de Salud que haga efectiva la suspensión y designe un reemplazo mientras se mantiene vigente la medida. Una vez se cumpla la orden, la Superintendencia deberá informar a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.

El órgano de control, ordenó la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario, así como la notificación formal de la investigación a los funcionarios involucrados, quienes podrán rendir versión libre si así lo solicitan.

El Ministerio Público también dispuso recopilar documentos como certificados de antecedentes disciplinarios, información sobre la relación laboral con la entidad y constancias salariales correspondientes a la época de los hechos investigados.

Le puede interesar: Esta es la propuesta que hacen gremios farmacéuticos para “modernizar” al Invima.

Además, la Procuraduría notificó a la oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia Nacional de Salud para que se abstenga de adelantar investigaciones paralelas por los mismos hechos mientras avanza el proceso en el organismo de control.

Con esta decisión, la Procuraduría busca esclarecer las circunstancias que rodearon la gestión del interventor y determinar si hubo faltas disciplinarias en el manejo de la EPS durante el proceso de intervención.

La suspensión provisional es una medida preventiva y, según el documento, contra ella no procede recurso alguno. Mientras se adelanta la investigación, el funcionario quedará apartado del cargo.