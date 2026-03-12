Procuraduría suspendió al interventor de Coosalud y abre investigación

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud y de las crecientes alertas por la situación de las EPS intervenidas, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Alexander Mesa Romero, agente interventor de la EPS Coosalud.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción tras abrir una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de la entidad durante su intervención. Según el documento, la medida cautelar ordena suspender a Mesa Romero del ejercicio de sus funciones como agente interventor de Coosalud EPS S.A. por un término inicial de tres meses.