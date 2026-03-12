x

Festejo del Tolima por clasificación a los grupos de Libertadores terminó en tropel: le pegaron y expulsaron a Lucas González

La clasificación del Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó empañada por una pelea al final del partido frente a O’Higgins. En medio del tropel entre jugadores y cuerpos técnicos, el entrenador Lucas González fue expulsado y se perderá, al menos, el primer juego de la siguiente ronda.

  • Este fue el momento álgido al final del compromiso entre Tolima y O’Higgins. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La clasificación de Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores quedó marcada por la tensión. El equipo colombiano derrotó 2-0 a O’Higgins en Ibagué y remontó la serie para avanzar con un global de 2-1, pero el festejo terminó en una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos que incluso dejó expulsado al entrenador del cuadro vinotinto y oro.

Mientras el Tolima celebraba una clasificación trabajada, el ambiente en el campo se transformó rápidamente en caos.

El encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro fue intenso desde el inicio. Tolima sabía que necesitaba revertir la serie y salió decidido a presionar a su rival chileno.

La recompensa llegó en el minuto 38. Junior Hernández abrió el marcador con un potente zurdazo de volea que desató la euforia en las tribunas y le dio vida al equipo colombiano.

El partido siguió siendo disputado y con mucha fricción en la mitad del campo, hasta que en el tramo final llegó el golpe definitivo. Al minuto 87, Juan Pablo Torres culminó un rápido contragolpe iniciado por Jader Valencia y marcó el 2-0 que selló la remontada.

Con ese resultado, el Tolima aseguró su lugar en la fase de grupos del torneo continental.

La celebración que terminó en tropel

Lo que debía ser una fiesta se convirtió en un momento de tensión.

Tras el pitazo final, varios jugadores de Tolima ingresaron al campo para celebrar la clasificación. Sin embargo, futbolistas de O’Higgins reaccionaron de inmediato y comenzaron los reclamos.

En cuestión de segundos la discusión escaló y se armó un tropel que involucró a jugadores, suplentes y miembros de ambos cuerpos técnicos. Empujones, gritos y encaradas protagonizaron una escena que obligó a la intervención de árbitros y personal de seguridad.

En medio del caos apareció el técnico de Tolima, Lucas González, quien ingresó al terreno de juego para reclamarle a algunos jugadores del conjunto chileno.

Tarjeta roja para Lucas González

El momento más tenso se produjo cuando el entrenador colombiano quedó en medio de la discusión con futbolistas rivales.

El árbitro central, al notar la situación, decidió actuar de inmediato y le mostró tarjeta roja directa a Lucas González, sanción que llegó cuando el ambiente apenas comenzaba a calmarse.

La expulsión tendrá consecuencias deportivas: el técnico se perderá al menos el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a pesar de haber liderado la remontada que llevó al Tolima a la siguiente ronda.

Una clasificación sufrida

Más allá del incidente final, la clasificación representa un logro importante para el equipo colombiano.

Tolima llegó al partido con desventaja en la serie, pero logró darle la vuelta con un juego intenso, efectivo y respaldado por su afición en Ibagué.

La victoria 2-0 no solo significó el pase a la fase de grupos, sino también una muestra de carácter en un duelo que fue muy disputado durante los 90 minutos.

Lo que viene en la Libertadores

El próximo paso para los equipos clasificados será conocer a sus rivales.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el próximo jueves, cuando se definan las ocho zonas del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Por su parte, los equipos eliminados en la tercera fase del certamen serán reubicados en la Copa Sudamericana, donde completarán los ocho grupos de esa competencia.

Mientras tanto, en Ibagué el Tolima celebra su clasificación... aunque el recuerdo inmediato de la noche no sea solo la remontada, sino también la pelea que encendió el cierre del partido.

