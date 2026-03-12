Ministro Palma reconoce que la gasolina dejaría de bajar y ahora se evalúa un posible alza, ¿qué pasa?

El Gobierno Nacional reconoció que podría frenar la reducción del precio de la gasolina e, incluso, se evalúa un posible aumento de precio en los próximos meses debido a la guerra que libra Estados Unidos e Israel en contra de Irán.
Así lo advirtió el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en entrevista con Caracol Radio este 12 de marzo. El funcionario explicó que la situación geopolítica está impactando el precio internacional del petróleo y podría afectar directamente el costo de los combustibles en el país.
“Infortunadamente tengo que decir que sí es así”, señaló el funcionario al referirse a la posibilidad de que el Gobierno tenga que desistir del plan de seguir reduciendo el precio del galón de gasolina.