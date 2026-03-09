hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Es un error pagar sueldos de $100 millones sin tener sedes propias”: Mao Molina en Línea de Gol

hace 1 hora

2026-03-09 18:38:23

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

“Se ha perdido el sentido de pertenencia”. Mauricio “Mao” Molina no se guarda nada y analiza la crisis de identidad que atraviesa el Independiente Medellín. ¿Qué le pasa al equipo de sus amores?

En esta charla exclusiva para #LíneaDeGol, la leyenda roja pone el dedo en la llaga sobre la gestión actual del DIM. Mao compara la mística de aquel equipo campeón de 2002 con el presente del club y lanza una advertencia: el talento no es suficiente si no se entiende lo que significa vestir esta camiseta.

Hablamos sobre la formación de nuevos talentos en Antioquia, el error de los salarios desproporcionados y por qué la “mística” del Poderoso parece estarse desvaneciendo. Además, Mao recuerda sus días junto a Neymar en el Santos y cómo esa mentalidad ganadora es la que hoy le falta a nuestro fútbol....