Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

hace 1 hora
bookmark

“Es un error pagar sueldos de $100 millones sin tener sedes propias”: Mao Molina en Línea de Gol

hace 1 hora
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

“Se ha perdido el sentido de pertenencia”. Mauricio “Mao” Molina no se guarda nada y analiza la crisis de identidad que atraviesa el Independiente Medellín. ¿Qué le pasa al equipo de sus amores?

En esta charla exclusiva para #LíneaDeGol, la leyenda roja pone el dedo en la llaga sobre la gestión actual del DIM. Mao compara la mística de aquel equipo campeón de 2002 con el presente del club y lanza una advertencia: el talento no es suficiente si no se entiende lo que significa vestir esta camiseta.

Hablamos sobre la formación de nuevos talentos en Antioquia, el error de los salarios desproporcionados y por qué la “mística” del Poderoso parece estarse desvaneciendo. Además, Mao recuerda sus días junto a Neymar en el Santos y cómo esa mentalidad ganadora es la que hoy le falta a nuestro fútbol....

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez

