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Luis de la Fuente rompió el silencio y calificó de intolerable el comportamiento de jugadores de Argentina

Tras la victoria de España para quedarse con el título, jugadores como Leandro Paredes y el asistente técnico Roberto Ayala agredieron a los españoles.

  • El técnico español Luis de la Fuente habló sobre las agresiones que recibieron sus jugadores de España, tras la final contra Argentina, en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@SEFutbol
    El técnico español Luis de la Fuente habló sobre las agresiones que recibieron sus jugadores de España, tras la final contra Argentina, en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@SEFutbol
Agencia AFP
hace 3 horas
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El seleccionador español, Luis de la Fuente, proclamado campeón del mundo el domingo pasado tras ganar 1-0 a Argentina en la final, calificó de “intolerable” el comportamiento de varios jugadores de la albiceleste tras el partido.

Algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Argentina, entre ellos el defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina y el exjugador del PSG Leandro Paredes, se encararon con jugadores españoles cuando empezaban a celebrar la segunda estrella.

“En el momento de esos acontecimientos yo no me di cuenta. Todavía estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros, no me di cuenta, fue una cosa muy rápida”, dijo De la Fuente en una entrevista con la televisión pública española.

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“Pero, en cualquier caso eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir. Jugadores de esa dimensión futbolística que yo he alabado durante todos los días anteriores y sigo haciendo, que son grandes futbolistas, que tienen un grandísimo entrenador, que seguro que lo esté y lo haya pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones”, añadió.

Vea además: Del desempleo a la gloria eterna: la increíble vida de Luis de la Fuente, el técnico que llevó a España a la cima del mundo

De la Fuente subrayó el comportamiento ejemplar de sus jugadores ante estas “agresiones” y “provocaciones” ante las que “mantuvieron las formas”.

La FIFA ha abierto una investigación sobre estos incidentes ocurridos tras la final del Mundial por si pudieron haberse producido infracciones del Código Disciplinario del organismo rector del fútbol mundial.

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Preguntas y respuestas

¿A qué sanciones se enfrentan los jugadores de Argentina tras la investigación de la FIFA?
La FIFA ha abierto un expediente para determinar si se violó el Código Disciplinario. De confirmarse las infracciones por encararse o agredir a los futbolistas españoles, los implicados —entre ellos Nahuel Molina y Leandro Paredes— podrían recibir multas económicas, partidos de suspensión oficiales o inhabilitaciones temporales para competiciones internacionales.
¿Qué futbolistas argentinos están directamente implicados en los altercados de la final?
Hasta el momento, la información confirma la participación de Nahuel Molina (defensa del Atlético de Madrid) y Leandro Paredes (exjugador del PSG), junto a otros futbolistas y miembros del cuerpo técnico albiceleste aún por determinar en el informe de la investigación.

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