¡Atención! Así quedó la rotación oficial del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026

Este viernes 24 de julio se conoció cómo quedará la rotación del pico y placa en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá para el segundo semestre de 2026. El anuncio lo hicieron las Secretarías de Movilidad de la región junto con el Área Metropolitana, precisando que el esquema actual permanecerá hasta el 31 de julio.
La implementación arrancará con una fase pedagógica entre el 3 y el 6 de agosto. Durante esos cuatro días las autoridades orientarán a los conductores, pero no impondrán comparendos. Las sanciones comenzarán a aplicarse desde el lunes 10 de agosto.