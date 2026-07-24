Atención taxistas: así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para los amarillos

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dieron a conocer el calendario del pico y placa para taxis que aplicará durante el segundo semestre de 2026. La medida regirá desde el 3 de agosto y se extenderá hasta enero de 2027.

La restricción para taxis se mantendrá entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, durante los días establecidos para cada último número de placa.

Este es el calendario oficial del pico y placa para taxis que regirá durante el segundo semestre de 2026: