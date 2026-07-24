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Atención taxistas: así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para los amarillos

La medida comenzará a aplicarse desde el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta enero de 2027. Consulte aquí los días de restricción según el último número de la placa de su taxi.

  • Movilidad en Medellín, rotación de pico y placa en taxis. Foto: Manuel Saldarriaga
    Movilidad en Medellín, rotación de pico y placa en taxis. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Pico y placa taxis. Foto: Alcaldía de Medellín
    Pico y placa taxis. Foto: Alcaldía de Medellín
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 25 minutos
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La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dieron a conocer el calendario del pico y placa para taxis que aplicará durante el segundo semestre de 2026. La medida regirá desde el 3 de agosto y se extenderá hasta enero de 2027.

La restricción para taxis se mantendrá entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, durante los días establecidos para cada último número de placa.

Este es el calendario oficial del pico y placa para taxis que regirá durante el segundo semestre de 2026:

Pico y placa taxis. Foto: Alcaldía de Medellín
Pico y placa taxis. Foto: Alcaldía de Medellín

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