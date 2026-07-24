Con cuadros de Petro firmados y regreso de la espada de Bolívar al museo, empezó trasteo en la Casa de Nariño

No hay plazo que no se cumpla. El gobierno de Gustavo Petro llega a su fin y, como en todo cambio de inquilinos, ya empezó el trasteo. Desde cuadros que permanecían en los despachos de funcionarios, como el de Otty Patiño, hasta el traslado de la espada de Bolívar de la Casa de Nariño, la mudanza del gobierno ya está en marcha.
Exactamente en dos semanas, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá la presidencia de la República. En los últimos días, el debate se ha centrado más en el lugar donde se realizará su posesión que en su llegada a la Casa de Nariño.
Sin embargo, el cambio de gobierno es inminente y, mientras se prepara el ingreso del nuevo mandatario, la administración de Gustavo Petro ya comenzó, poco a poco, su salida de Palacio.