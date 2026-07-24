Con cuadros de Petro firmados y regreso de la espada de Bolívar al museo, empezó trasteo en la Casa de Nariño

No hay plazo que no se cumpla. El gobierno de Gustavo Petro llega a su fin y, como en todo cambio de inquilinos, ya empezó el trasteo. Desde cuadros que permanecían en los despachos de funcionarios, como el de Otty Patiño, hasta el traslado de la espada de Bolívar de la Casa de Nariño, la mudanza del gobierno ya está en marcha. Exactamente en dos semanas, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, asumirá la presidencia de la República. En los últimos días, el debate se ha centrado más en el lugar donde se realizará su posesión que en su llegada a la Casa de Nariño. Sin embargo, el cambio de gobierno es inminente y, mientras se prepara el ingreso del nuevo mandatario, la administración de Gustavo Petro ya comenzó, poco a poco, su salida de Palacio.

En medio de ese proceso, se conoció un video en el que aparece un cuadro de Otty Patiño, Consejero Comisionado para la Paz, siendo retirado de su despacho, en lo que sería uno de los primeros movimientos de salida de funcionarios del gobierno Petro.

Entre los objetos que retiró estaba el óleo sobre vidrio Se pacta y se cumple, una obra que representa la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en 1990, con las figuras del entonces presidente Barco y del excomandante guerrillero Carlos Pizarro. Según el propio Patiño, la pintura fue elaborada por una de sus hijas y hace parte de sus bienes personales. Estos movimientos hacen parte de los preparativos para la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, en medio de un roto proceso de empalme entre el gobierno entrante y el saliente.

Vuelve la espada de Bolívar

En aquel 7 de agosto de hace cuatro años, cuando Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia, hubo una sola cosa en la que se empeñó: que la espada del libertador Simón Bolívar estuviera a su lado durante el discurso ya como mandatario. Y lo hizo. Pero ahora, luego de transcurrido el tiempo, anunció que la espada volverá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, al sur de Bogotá. Su traslado será este viernes 24 de julio y estará a cargo del propio presidente Petro, quien devolverá la espada. El recorrido, al que el mandatario invitó a la ciudadanía a través de sus redes sociales bajo la consigna “paso de vencedores”, partirá a las 11:00 a.m. desde el monumento a la prócer Policarpa Salavarrieta, en la carrera 2 con calle 18, y recorrerá cerca de 800 metros por la carrera séptima hasta llegar al museo, en el centro histórico de Bogotá.

Pero resulta que la fecha no es casual: coincide con un nuevo aniversario del natalicio del Libertador, nacido en Caracas el 24 de julio de 1783. El gesto se suma a otros actos simbólicos con los que Petro cierra su mandato antes de la posesión de su sucesor este próximo 7 de agosto. Es más, durante su último discurso público, el pasado 20 de julio, el mandatario había anticipado la devolución de la espada y afirmó que esta “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia”.

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