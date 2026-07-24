Antioquia será epicentro del caballo criollo: la competencia más grande de Latinoamérica moverá $6 billones

El caballo criollo colombiano dejó de ser solo un símbolo de tradición para convertirse en una de las actividades agropecuarias y culturales con mayor impacto económico del país. Esta industria mueve cerca de $6 billones al año, equivalente a alrededor del 0,6% del PIB agropecuario.
Además, reúne más de 54.000 criaderos registrados, cuenta con más de 300.000 ejemplares inscritos en Fedequinas y genera cerca de 480.000 empleos, de los cuales 202.000 son directos y 278.000 indirectos.
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Ese potencial económico tendrá su principal vitrina entre el 4 y el 8 de agosto, cuando se realice en Rionegro (Antioquia) la 67ª ExpoInternacional Equina Feria de las Flores, organizada por Asdesilla y considerada la competencia del Caballo Criollo Colombiano más importante de Latinoamérica.
La feria reunirá más de 750 caballos en competencia, cerca de 100 criaderos de distintas regiones del país, más de 200 empresas expositoras y generará alrededor de 500 empleos directos durante el montaje y la operación del evento.
Además, los organizadores esperan recibir más de 25.000 visitantes, consolidando la muestra como uno de los eventos más representativos de la Feria de las Flores y del calendario equino internacional.
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