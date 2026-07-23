Atención: Néstor Lorenzo fue renovado en la Selección Colombia, pero hay cambios en su equipo técnico

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol informó que, “tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, se realizó la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

Lorenzo, quien lidera el combinado nacional desde 2022, extendió así su vinculación con la Federación, y la entidad resalta que en este tiempo bajo el mando de Lorenzo, la Selección ha logrado 28 partidos como invicto y, además, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que terminó en la décima casilla, tras avanzar hasta los octavos de final.

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Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

El comunicado cierra afirmando que, “con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”.

Hay que recordar que Luis Amaranto Perea, quien era uno de los asistentes de Lorenzo, ya no seguirá en el cuerpo técnico, pues ya asumió como entrenador en propiedad del Independiente Medellín.

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Aunque algunos periodistas deportivos habían cuestionado la continuidad de Lorenzo, aduciendo que desde que está en la Selección no se ha ganado ningún título y no se ha avanzado, lo cierto es que el técnico cuenta con el visto bueno de los jugadores y la mayoría de los directivos de la Federación y por ello, fue ratificado en el puesto.

La Federación no entregó detalles sobre la ampliación del contrato de Lorenzo en lo relacionado con tiempo y reajuste de su cuerpo técnico, lo cierto es que desde ya, el entrenador argentino tiene confirmados nuevos amistosos para las fechas Fifa de septiembre y octubre del presente año ante México y Perú.