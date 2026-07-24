Alemania anuncia con ilusión la llegada de Jürgen Klopp al banco de la selección con miras al Mundial 2030

Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador de Alemania, con la tarea de reconstruir al gigante alemán, así lo anunció Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad de asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

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En Rusia 2018 y en Catar 2022 Alemania ni siquiera superó la fase de grupos.

La disponibilidad de Klopp, alternativa favorita de la DFB para el puesto, aceleró la salida de Nagelsmann.

“Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí”, declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Fráncfort.

“Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo”, añadió.

Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, anunció que el contrato del nuevo DT termina el 15 de agosto y durará hasta el verano boreal de 2030.