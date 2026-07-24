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Alemania anuncia con ilusión la llegada de Jürgen Klopp al banco de la selección con miras al Mundial 2030

El técnico que estuvo como comentarista en el pasado Mundial de Norteamérica vivió de primera mano el desempeño de la selección en la copa mundo.

  • El técnico Jürgen Klopp fue anunciado como nuevo seleccionador de Alemania. El reto es grande ya que los teutones no son protagonistas de la Copa Mundo desde hace varias ediciones, en Rusia y Catar no estuvieron y en Norteamérica los eliminaron en 16avos. FOTO @FIFA
    El técnico Jürgen Klopp fue anunciado como nuevo seleccionador de Alemania. El reto es grande ya que los teutones no son protagonistas de la Copa Mundo desde hace varias ediciones, en Rusia y Catar no estuvieron y en Norteamérica los eliminaron en 16avos. FOTO @FIFA
Agencia AFP
hace 2 horas
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Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador de Alemania, con la tarea de reconstruir al gigante alemán, así lo anunció Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad de asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

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En Rusia 2018 y en Catar 2022 Alemania ni siquiera superó la fase de grupos.

La disponibilidad de Klopp, alternativa favorita de la DFB para el puesto, aceleró la salida de Nagelsmann.

“Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí”, declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Fráncfort.

“Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo”, añadió.

Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, anunció que el contrato del nuevo DT termina el 15 de agosto y durará hasta el verano boreal de 2030.

Una eliminatoria ganada en 10 años

Desde enero de 2025, Klopp trabajó para el grupo multipropiedad Red Bull como director mundial de fútbol, ​​asesorando en los diferentes clubes que posee el conglomerado austríaco de bebidas energéticas.

Neuendorf agradeció al grupo Red Bull su voluntad para “rescindir prematuramente el contrato con Jürgen Klopp”, ya que el nuevo entrenador necesita su “total concentración” para el puesto.

Pero, en una primera y contundente declaración de intenciones, Klopp aseguró el viernes que si en algún momento la opinión pública o la DFB se vuelve en su contra, se irá.

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“Si mañana empezáis a decir que soy basura, me iré sin pedir compensación”, aseguró.

Tras repetir varias veces desde su salida del Liverpool que su tiempo en los banquillos había llegado a su final, Klopp regresa ahora con la gigantesca tarea de devolver prestigio internacional a la tetracampeona mundial.

La eliminación en penales contra Paraguay en dieciseisavos de final del ya terminado Mundial 2026 supuso el tercer tropiezo consecutivo desde que en 2014 la Mannschaft ganase en Brasil su última estrella.

En la última década, desde que alcanzó las semifinales de la Eurocopa 2016, Alemania solo ha ganado un partido de eliminación directa en tres Mundiales y dos Eurocopas.

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Exitoso también en los banquillos del Maguncia y Borussia Dortmund, Klopp abandonó el Liverpool al término de la temporada 2023-2024, tras nueve años en Anfield en los que ganó todos los trofeos disponibles.

En 2020, el Liverpool puso fin a una sequía de 30 años sin conquistar la Premier League y un año antes, Klopp llevó al club rojo a levantar su sexta Copa de Europa.

La DFB tenía desde hace tiempo a Klopp en el radar, y en el señor de la federación se considera que es el mejor candidato para asumir el puesto tras la salida de Nagelsmann.

Reputado por ser capaz de extraer lo mejor de sus jugadores, Klopp llega al banquillo de Alemania acompañado de sus colaboradores habituales Peter Krawietz y Pepijn Lijnders.

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En los despachos de la DFB contará con el apoyo de Rudi Völler, director deportivo de Alemania desde 2023 y con otros dos años de contrato.

A su disposición tendrá una prometedora generación de jugadores como Florian Wirtz (23 años), Jamal Musiala (23), Aleksandar Pavlovic (22), Lennart Karl (18), Jonas Urbig (22) o Nathaniel Brown.

Su primera convocatoria será en septiembre, de cara a cuatro partidos de Liga de Naciones de finales de septiembre y principios de octubre, con visitas a Países Bajos y Grecia, y como local en Augsburgo contra Grecia y en Múnich contra Serbia.

Preguntas y respuestas

¿Hasta qué año firmó Jürgen Klopp como seleccionador de Alemania?
Jürgen Klopp firmó un contrato con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) que se extiende hasta el verano boreal de 2030, cubriendo todo el ciclo para el Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030.
¿Qué cargo ocupaba Jürgen Klopp antes de asumir la selección de Alemania?
Antes de asumir como seleccionador nacional, Klopp trabajaba desde enero de 2025 como director mundial de fútbol del grupo Red Bull, desempeñándose como asesor de los diferentes clubes de la compañía austríaca.
¿Cuándo y contra quién será el debut de Jürgen Klopp con Alemania?
El debut de Klopp en el banquillo será en septiembre durante la Liga de Naciones, en una serie de cuatro partidos ante rivales como Países Bajos, Grecia y Serbia.
¿Con qué jugadores jóvenes contará Klopp para el relevo generacional de Alemania?
Klopp dispondrá de una base de jóvenes talentos encabezada por Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Jonas Urbig y Nathaniel Brown.

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