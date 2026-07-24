¿Y la ministra de Salud qué? Pacientes piden a Gobierno electo hacer esa designación

A dos semanas de que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de la República, el sistema de salud sigue a ciegas sobre quién liderará esa cartera. La ministra del ramo es una de las tres que falta por designar para completar el gabinete del gobierno electo.
Sin embargo, la demora en esa designación está preocupando a organizaciones de pacientes y a congresistas que han hecho control político al sector en los últimos años. Actualmente, el sistema vive su peor crisis financiera y humanitaria después de cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro, que decidió no incrementar los recursos para la atención de pacientes.
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En ese sentido, Pacientes Colombia, movimiento de la sociedad civil que reúne a 204 organizaciones en el país, hizo un llamado al Gobierno electo para que designe cuanto antes al próximo ministro de Salud y Protección Social, ante la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano y la necesidad de garantizar una transición institucional oportuna.