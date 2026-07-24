El perfil de Jürgen Klopp, el técnico carismático, directo, exigente y ganador que llega al banco de Alemania

El técnico Jürgen Klopp se volvió cercano a la afición colombiana tras dirigir a Luis Díaz, a quien convirtió en uno de los jugadores más importante del Liverpool, equipo en el que ambos, desde sus respectivos cargos brillaron por los logros obtenidos con los Reds.
Klopp tiene un aura especial, es directo, no se va por las ramas y su carisma lo ha acercado a los aficionados que, al anunciar su salida del Liverpool, generó múltiples reacciones de los seguidores de los Reds que lo tienen en un pedestal.
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Aunque al principio dijo que no quería volver al banco, tras dos años, parece que recuperó esa pasión por sentarse de nuevo en el banco y ahora tendrá la responsabilidad de guiar a Alemania, la otrora potencia mundial que debe recuperar su figuración internacional.