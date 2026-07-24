Antioquia sigue en el vergonzoso podio del desplazamiento forzado: más de 2.100 personas huyeron de la violencia en el primer semestre

Las masacres, los bombardeos con drones, el confinamiento de comunidades y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales siguen dejando una profunda huella humanitaria en Antioquia. El departamento volvió a aparecer entre las regiones con más víctimas de desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2026.

Así lo reveló el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, que documentó 83 eventos de desplazamiento masivo entre enero y junio, los cuales obligaron a 15.960 personas a abandonar sus hogares. En el mismo periodo también se registraron 44 eventos de confinamiento, que afectaron a 64.787 personas en distintas regiones del país.

“Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre, mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento”, alertó la Defensoría.

Sobre esta noticia: El conflicto interno desplazó a más de 15.000 personas en el primer semestre de 2026, ¿y la “paz total”?

Al desagregar las cifras, Norte de Santander encabeza la lista con 3.854 personas desplazadas, seguido por Cauca (2.622), Nariño (2.223) y Antioquia (2.194). Magdalena completa el grupo de departamentos más afectados con 1.960 víctimas.

En el caso de Antioquia, la cifra refleja la persistencia de los conflictos armados en varias subregiones del departamento, donde las disputas entre el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la Fuerza Pública continúan obligando a cientos de familias a abandonar sus territorios.

El Norte antioqueño ha sido uno de los principales focos de la crisis humanitaria. En Briceño, por ejemplo, los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército, sumados a los ataques con drones cargados con explosivos contra viviendas rurales, provocaron en abril el desplazamiento de al menos 162 personas, pertenecientes a 86 familias, que buscaron refugio en el casco urbano.