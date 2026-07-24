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Antioquia sigue en el vergonzoso podio del desplazamiento forzado: más de 2.100 personas huyeron de la violencia en el primer semestre

Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 15.960 personas fueron desplazadas de manera forzada en Colombia durante el primer semestre de 2026.

  • En Briceño, los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército, han provocado diversos desplazamientos masivos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    En Briceño, los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército, han provocado diversos desplazamientos masivos. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Las masacres, los bombardeos con drones, el confinamiento de comunidades y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales siguen dejando una profunda huella humanitaria en Antioquia. El departamento volvió a aparecer entre las regiones con más víctimas de desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2026.

Así lo reveló el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, que documentó 83 eventos de desplazamiento masivo entre enero y junio, los cuales obligaron a 15.960 personas a abandonar sus hogares. En el mismo periodo también se registraron 44 eventos de confinamiento, que afectaron a 64.787 personas en distintas regiones del país.

“Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre, mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento”, alertó la Defensoría.

Sobre esta noticia: El conflicto interno desplazó a más de 15.000 personas en el primer semestre de 2026, ¿y la “paz total”?

Al desagregar las cifras, Norte de Santander encabeza la lista con 3.854 personas desplazadas, seguido por Cauca (2.622), Nariño (2.223) y Antioquia (2.194). Magdalena completa el grupo de departamentos más afectados con 1.960 víctimas.

En el caso de Antioquia, la cifra refleja la persistencia de los conflictos armados en varias subregiones del departamento, donde las disputas entre el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la Fuerza Pública continúan obligando a cientos de familias a abandonar sus territorios.

El Norte antioqueño ha sido uno de los principales focos de la crisis humanitaria. En Briceño, por ejemplo, los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército, sumados a los ataques con drones cargados con explosivos contra viviendas rurales, provocaron en abril el desplazamiento de al menos 162 personas, pertenecientes a 86 familias, que buscaron refugio en el casco urbano.

La situación también se ha agravado en el Nordeste y el Bajo Cauca. En junio, las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc generaron un nuevo desplazamiento masivo en Zaragoza.

Según la Gobernación de Antioquia, 131 familias, integradas por 355 personas, llegaron al corregimiento de Puerto López, en El Bagre, tras huir de los combates y de los ataques con drones explosivos en las veredas. Estos son algunos de los eventos más recientes.

Remedios, Anorí, El Bagre, Segovia, Tarazá, Yondó y Zaragoza figuran entre los municipios donde se han presentado las principales emergencias humanitarias en Antioquia durante el semestre.

Un problema histórico

Aunque el informe muestra una reducción del desplazamiento forzado a nivel nacional frente al mismo periodo de 2025, Antioquia continúa ocupando los primeros lugares en este indicador, una realidad que se ha repetido durante décadas.

Ya en 2013, un informe del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC) advertía que Antioquia era el departamento con la mayor intensidad de desplazamiento en Colombia y el principal receptor de población desplazada.

Solo en 2012 llegaron al departamento 61.252 personas que huyeron de la violencia, de las cuales 37.938 se asentaron en Medellín.

La Defensoría del Pueblo insistió en que las comunidades indígenas, afrodescendientes, las mujeres gestantes, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo las poblaciones más vulnerables frente al recrudecimiento del conflicto armado.

Por ello, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la respuesta institucional, garantizar la protección de las comunidades y atender de manera oportuna las emergencias humanitarias que continúan registrándose en distintas regiones del país.

Lea más: Denuncian desplazamiento de 355 campesinos en Zaragoza por choque entre grupos ilegales

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas han sido desplazadas de forma forzada en Antioquia durante el primer semestre de 2026?
Según el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, un total de 2.194 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Antioquia entre enero y junio de 2026, ubicando al departamento en el cuarto lugar nacional.
¿Cuáles son los departamentos con más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia?
La lista la encabeza Norte de Santander (3.854 personas), seguido por Cauca (2.622), Nariño (2.223), Antioquia (2.194) y Magdalena (1.960). En total, a nivel nacional se registraron 15.960 desplazados en el semestre.
¿Qué grupos armados ilegales generan el desplazamiento en el departamento?
Las disputas territoriales involucran principalmente al ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo (EGC) y la Fuerza Pública. Además, la Defensoría alerta sobre el uso recurrente de drones cargados con explosivos en zonas rurales.

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