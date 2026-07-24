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Bogotá tendrá, por primera vez, programación de Colombiamoda

La feria nacida y forjada en Medellín expande sus fronteras y tendrá este año programación en Bogotá.

  • Todo listo para que comience Colombiamoda este sábado 25 de julio. FOTO Camilo Suárez
    Todo listo para que comience Colombiamoda este sábado 25 de julio. FOTO Camilo Suárez
Colprensa
hace 2 horas
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Colombiamoda, la feria de moda más importante del país y que cada año se realiza en Medellín, extenderá oficialmente parte de su programación a Bogotá.

Una iniciativa que busca ampliar el alcance de la feria más importante del país y acercarla a nuevos públicos, en especial el que se concentra en la capital del país que ha presentado un importante crecimiento en los últimos años.

Del 25 al 31 de julio, el centro comercial El Retiro se suma desde Bogotá a esta importante Semana de la Moda.

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Con más de 20 años de historia y más de 80 marcas de diseño colombiano que han hecho parte de su trayectoria, el centro comercial es un referente del círculo de la moda en Colombia y ahora fortalece su papel como plataforma para conectar el talento nacional con nuevos públicos.

Tras registrar un crecimiento del 25% en el tráfico de visitantes durante los últimos cinco años, el lugar escogido llevará a Bogotá siete días de experiencias alrededor de la moda, con transmisiones de Colombiamoda, conversaciones con diseñadores y asesorías de estilo.

A lo largo de su historia, el centro comercial ha contado con una relación con más de 80 marcas de diseño colombiano, entre ellas Johanna Ortiz, Andrés Otálora y María Elena Villamil, además de nuevas propuestas y emprendimientos locales.

“Desde nuestra apertura hemos trabajado para ser una ventana para el talento colombiano y conectar a los diseñadores con nuevos públicos. Ser parte de Colombiamoda es una evolución natural de ese propósito y una oportunidad para acercar a Bogotá a una de las conversaciones más importantes de la industria de la moda en el país”, afirmó Adriana García, gerente general de El Retiro.

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La industria de la moda ha transformado la manera de relacionarse con sus públicos: las conversaciones alrededor del diseño trascienden las pasarelas y se extienden a las historias detrás de las colecciones, los procesos creativos y las personas que construyen las marcas.

Bajo esta mirada, durante siete días el centro comercial desarrollará una programación abierta al público para conectar a Bogotá con algunos de los contenidos y protagonistas de Colombiamoda.

Entre el 28 y el 30 de julio, allí se transmitirán en vivo las principales pasarelas, conferencias y contenidos de Colombiamoda, permitiendo seguir desde Bogotá algunos de los momentos destacados de la programación que tendrá lugar en Medellín.

La moda también saldrá de sus escenarios tradicionales a través de Moda en Movimiento, una iniciativa en la que modelos recorrerán El Retiro y la Zona T presentando propuestas de diseño colombiano y acercándolas a la cotidianidad de la ciudad.

A esto se sumarán espacios de asesoría personalizada en moda y estilo, donde los visitantes podrán conocer tendencias y recibir recomendaciones de expertos. También habrá lanzamientos de colecciones y concursos.

Uno de los nuevos proyectos que nacerá durante el Circuito Moda será Pasarela de Voces El Retiro, un pódcast creado para visibilizar las historias y los procesos creativos detrás del diseño colombiano. El formato reunirá a diseñadores y protagonistas de la industria en conversaciones sobre inspiración, tendencias y el proceso de creación que antecede a una colección.

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“Queremos que las personas conozcan algo que pocas veces se ve cuando observamos una colección terminada: las decisiones, las historias y el trabajo que existen detrás de cada propuesta. El diseño colombiano tiene grandes historias y creemos que también es importante crear espacios para escucharlas”, agregó García.

Y concluyó que “Colombiamoda ha sido fundamental para visibilizar el talento y la capacidad creativa del país. Acercar parte de esa experiencia a Bogotá permite ampliar la conversación y conectar el diseño colombiano con nuevas audiencias. Para nosotros, como Casa del Diseño Colombiano, es una manera de seguir cumpliendo el propósito que hemos construido durante estos 20 años”.

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