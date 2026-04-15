Jorge Barón ofreció su “patadita de la buena suerte” a la Selección Colombia para que “brille como diamante” en el Mundial

El recordado presentador de El Show de las Estrellas, Jorge Barón, envió un sentido mensaje a la Selección Colombia con el que espera que el equipo se destaque en el Mundial 2026, una nueva oportunidad para la Tricolor de soñar con el título y traer la copa a casa.
Lea también: “Volví a la vida”: Jorge Barón confesó el duro proceso de salud que lo marcó para siempre
En medio de sus palabras de aliento, también ofreció su famosa “patadita de la buena suerte” a fin de impulsar al equipo, tal como lo ha hecho con miles de artistas musicales en sus inicios y que hoy son reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos están Shakira, Silvestre Dangond, Karol G, Joe Arroyo, Patricia Teherán, Rey Ruiz y Darío Gómez, entre otros.