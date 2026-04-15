Jorge Barón ofreció su “patadita de la buena suerte” a la Selección Colombia para que “brille como diamante” en el Mundial

El recordado presentador de El Show de las Estrellas, Jorge Barón, envió un sentido mensaje a la Selección Colombia con el que espera que el equipo se destaque en el Mundial 2026, una nueva oportunidad para la Tricolor de soñar con el título y traer la copa a casa. Lea también: “Volví a la vida”: Jorge Barón confesó el duro proceso de salud que lo marcó para siempre En medio de sus palabras de aliento, también ofreció su famosa “patadita de la buena suerte” a fin de impulsar al equipo, tal como lo ha hecho con miles de artistas musicales en sus inicios y que hoy son reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos están Shakira, Silvestre Dangond, Karol G, Joe Arroyo, Patricia Teherán, Rey Ruiz y Darío Gómez, entre otros.

La carta de Jorge Barón a los hinchas y a la Selección Colombia

“He dedicado más de 57 años de mi vida a recorrer cada municipio de este país. En todo este tiempo, he aprendido que las estrellas no se apagan por un mal ensayo; se apagan cuando el público deja de aplaudir. Hoy, con profunda tristeza, escucho a algunos de mis compatriotas que no solo han perdido la fe, sino que están apostando firmemente por la catástrofe de nuestra Selección Colombia. Dicen que ‘no pasaremos de primera ronda’ y que el ‘ciclo está muerto’. Les pregunto: ¿desde cuándo la lógica mató al corazón del hincha? Ustedes hablan de táctica; yo hablo de fe. Si ustedes han decidido declarar la derrota anticipadamente, he determinado hacer lo contrario. He resuelto poner a disposición de todos los que aún tienen el coraje de creer el amuleto más sagrado de mi trayectoria: mi patadita de la buena suerte. Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiero entregar a nuestro equipo y a la hinchada de la Selección Colombia. Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarlos a las instancias finales, entonces, querida Colombia, esta será mi última patadita”.