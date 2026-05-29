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Oficina del Comisionado de Paz no sabe cómo contactar a “Calarcá” y lleva más de dos años negociando con él

Al menos esa fue la respuesta que le dio a la Fiscalía, cuando le pidió apoyo para citar al terrorista a una audiencia virtual.

  • Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), cabecilla de las disidencias de las Farc. FOTO: CORTESÍA.
    Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), cabecilla de las disidencias de las Farc. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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En una audiencia de control de garantías, la Fiscalía reveló que la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, no tiene información del paradero de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el jefe de las disidencias de las Farc con el que está negociando desde octubre de 2023.

De hecho, esa entidad gubernamental ni siquiera sabe cómo contactar a ese comandante, a juzgar por la respuesta que le dio al entre acusador cuando preguntó por él.

Esta situación fue conocida durante una audiencia de control de garantías en el Juzgado 104 Penal Ambulante de Villavicencio, la cual fue publicitada en primicia por Blu Radio.

En dicha diligencia, la Fiscalía solicitó que el proceso judicial en contra de “Calarcá” continuara sin su comparecencia al estrado, debido a que no quiso atender una citación a una audiencia de imputación de cargos.

El caso se presentó a principios de mayo del presente año, cuando el ente acusador anunció que le imputaría varios delitos al jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y que este podría asistir de manera virtual a la diligencia, así como ya lo habían hecho varios subalternos suyos del bloque Magdalena Medio.

La Fiscalía inició desde el 8 de mayo varias gestiones para notificarle la citación, sin éxito. La primera entidad contactada fue la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, la cual adelanta hace más de dos años una conversación de paz con la organización de Díaz Mendoza.

De manera sorpresiva, su respuesta fue que “dicha entidad no cuenta con información cierta ni actualizada sobre la ubicación del indiciado, en razón al carácter itinerante de las mesas de diálogo. No dispone de datos de contacto directo, tales como correo electrónico o una línea telefónica personal del mencionado ciudadano, y reitera que no tiene funciones de notificación judicial ni existen canales institucionales habilitados para tales efectos dentro del marco de los diálogos de paz”.

En consecuencia, “Calarcá” eludió la audiencia, aunque para la Fiscalía es claro que sí sabía de su responsabilidad, dada la amplia difusión que tuvo esa solicitud en los medios de comunicación.

Por tal motivo, le pidió al juez que lo declarara “persona ausente” para continuar con el proceso y avanzar a la fase de acusación formal.

EL juzgado concedió la petición, pero la defensa pública de Díaz apeló y el recurso tendrá que ser resuelto por otro juez.

Entretanto, el EMBF continúa cometiendo crímenes, como la matanza de 48 enemigos del Estado Mayor Central que dirige “Iván Mordisco”, esta semana en Guaviare, y el confinamiento de las comunidades rurales de ese departamento.

Y el Gobierno Nacional mantiene la suspensión de las órdenes de captura de “Calarcá”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Los 10 pecados que Petro le perdonó a “Calarcá” y ponen en jaque la “paz total”.

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