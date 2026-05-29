Oficina del Comisionado de Paz no sabe cómo contactar a “Calarcá” y lleva más de dos años negociando con él

En una audiencia de control de garantías, la Fiscalía reveló que la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, no tiene información del paradero de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el jefe de las disidencias de las Farc con el que está negociando desde octubre de 2023.

De hecho, esa entidad gubernamental ni siquiera sabe cómo contactar a ese comandante, a juzgar por la respuesta que le dio al entre acusador cuando preguntó por él.

Esta situación fue conocida durante una audiencia de control de garantías en el Juzgado 104 Penal Ambulante de Villavicencio, la cual fue publicitada en primicia por Blu Radio.

En dicha diligencia, la Fiscalía solicitó que el proceso judicial en contra de “Calarcá” continuara sin su comparecencia al estrado, debido a que no quiso atender una citación a una audiencia de imputación de cargos.

El caso se presentó a principios de mayo del presente año, cuando el ente acusador anunció que le imputaría varios delitos al jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y que este podría asistir de manera virtual a la diligencia, así como ya lo habían hecho varios subalternos suyos del bloque Magdalena Medio.

La Fiscalía inició desde el 8 de mayo varias gestiones para notificarle la citación, sin éxito. La primera entidad contactada fue la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, la cual adelanta hace más de dos años una conversación de paz con la organización de Díaz Mendoza.