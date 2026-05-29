El caso de Mía Cataleya no es aislado: van 3.456 exámenes por posibles delitos sexuales contra menores en solo tres meses

“No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”, con esas palabras la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, despidió a Mía Cataleya, una bebé de seis meses que fue abusada sexualmente y falleció a causa de las heridas que le provocó aquel acto de violencia. Tristemente, su caso no es aislado.
Según Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 3.773 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en lo corrido del año. Los abusadores son familiares, amigos, profesores, médicos, conocidos.
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La mayoría de las víctimas son niñas, con 3.251 de los casos (86%). Y el lugar donde más se atienden casos es Bogotá, con 797. En el vergonzoso top le siguen Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179, y Atlántico, con 173.
Por esta misma razón, en 2025 el Instituto brindó protección a 20.546 niños y niñas, lo que representa un aumento del 10 % frente a 2024, año en el que se reportaron 18.746 casos, y del 21 % en comparación con 2023, cuando se registraron 16.946.