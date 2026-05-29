El caso de Mía Cataleya no es aislado: van 3.456 exámenes por posibles delitos sexuales contra menores en solo tres meses

“No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir”, con esas palabras la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, despidió a Mía Cataleya, una bebé de seis meses que fue abusada sexualmente y falleció a causa de las heridas que le provocó aquel acto de violencia. Tristemente, su caso no es aislado. Según Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 3.773 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual en lo corrido del año. Los abusadores son familiares, amigos, profesores, médicos, conocidos. Entérese: Antioquia da el primer paso para crear su política pública de prevención del abuso sexual contra menores: proyecto llegó a la Asamblea La mayoría de las víctimas son niñas, con 3.251 de los casos (86%). Y el lugar donde más se atienden casos es Bogotá, con 797. En el vergonzoso top le siguen Valle del Cauca, con 401; Antioquia, con 228; Cundinamarca, con 179, y Atlántico, con 173. Por esta misma razón, en 2025 el Instituto brindó protección a 20.546 niños y niñas, lo que representa un aumento del 10 % frente a 2024, año en el que se reportaron 18.746 casos, y del 21 % en comparación con 2023, cuando se registraron 16.946.

El caso de Cataleya es apenas uno de los 322 menores de 4 años que fueron víctimas de abuso sexual en 2026. En este caso, la bebé tenía traumas y fracturas en sus miembros superiores e inferiores, además de las lesiones relacionadas con el acceso carnal violento. El presunto responsable y hasta ahora sospechoso es un hombre conocido como “el Flaco”, el hombre con el que vivía la mamá de Mía. “La mamá de la niña estaba bajo el efecto de sustancias psicoactivas”, indicó el alcalde. Las autoridades complementaron al mandatario asegurando que la mamá de 25 años de edad llevó a la niña al hospital diciendo que tenía fiebre, pero en el chequeo los médicos se dieron cuenta de que había signos de agresión. Este no es el único caso así en lo corrido de 2026. En marzo, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital, una familia denunció a Freddy Castellanos, quien fungía como cuidador en un jardín infantil. Aquella denuncia fue la punta del iceberg: la víctima no era una, eran 12. De las 12 víctimas del presunto abusador, 2 fueron diagnosticadas con VIH, por lo que ahora, a raíz del abuso, deberán enfrentarse a duros tratamientos. Para saber más: “Denle juete”: el polémico consejo del alcalde de Cúcuta sobre la crianza de menores de edad

¿Cómo denunciar casos de abuso a menores de edad?

Línea 141 del ICBF: Es la línea gratuita nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reportar emergencias, pedir orientación o denunciar maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar o trabajo infantil. Funciona 24/7. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Fiscalía General de la Nación - Línea 122: Para denunciar delitos sexuales o maltrato físico, marque 122 desde su celular (opción 2). Denunciar casos de abuso a menores de edad es un deber ciudadano. Puede leer: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil

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