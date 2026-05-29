¡Le interesa! Este domingo habrá café gratis y descuentos en 120 marcas en Antioquia presentando el certificado de votación

Con el objetivo de invitar a los ciudadanos a construir país a través de la participación en las elecciones, Proantioquia, Fenalco Antioquia y más de 120 marcas se unieron en la campaña Vale Votar. La iniciativa busca incentivar que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto y con su certificado electoral de este 31 de mayo puedan acceder a una gran variedad de beneficios. Le puede interesar: “Sin democracia no hay futuro”: Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia Según señalaron tanto Proantioquia como Fenalco, la estrategia no está alineada con ningún partido político y solo busca que los ciudadanos se involucren en el ejercicio democrático, sin importar cuál sea su posición política o ideológica.

Para María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, las elecciones de este domingo son un importante momento para el país, que implica la participación de todos. “Colombia enfrenta el proceso electoral más importante es su historia reciente y por eso es que el compromiso con la democracia debe ser mayor. Entre Proantioquia y Fenalco Antioquia nos hemos unido para hacer esta gran campaña que se llama Vale Votar. Por presentar tu certificado electoral vas a poder adquirir descuentos en el comercio y vas a poder encontrar todas las empresas que se han vinculado en la landing page de Vale Votar. Los invitamos a que salgan a votar masivamente y ejerzan su derecho a definir el rumbo del país”, expresó la líder gremial. Lea también: Registrador Penagos confirmó a qué hora se podría saber si habrá segunda vuelta en las elecciones de este 31 de mayo Por su parte, la presidenta ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, planteó que la cita de este 31 de mayo es crucial para la construcción de país en los próximos cuatro años.

“En Proantioquia creemos que cuidar la democracia es cuidar el futuro de Colombia. Junto a más de 120 empresas del país, reconocidas y muy queridas por los colombianos, creamos la campaña Vale Votar, que incentiva la participación en las urnas este domingo 31 de mayo”, dijo Velásquez. “Cuidar nuestro futuro nos exige cuidar el presente. Este domingo los invito a salir a votar por el país que soñamos, con compromiso, de manera responsable. El país que construiremos los próximos cuatro años inicia en la elección que realizaremos este domingo”, añadió. Entre las marcas que ya se han sumado a la iniciativa se encuentran Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Campo Azul, Comodísimos, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Pergamino, Estra, Fruta Fresca, Imusa, Astor, L’Occitane, Offcorss, Ragged, entre muchas otras. Para conocer los descuentos que ofrece cada una de las marcas, Proantioquia y Fenalco invitaron a visitar la página web de Vale Votar, en donde sale la información en detalle.

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