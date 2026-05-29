Liga de Campeones de Europa: final de 2.500 millones de euros

Las dos nóminas en mejor estado de forma del Viejo Continente se citan este sábado 30 de mayo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en Budapest para bajar el telón de la Champions League. PSG y Arsenal llegan al partido definitivo tras mostrar solidez y fortaleza grupal por encima de las individualidades.
Hay duelos para todos los gustos en este compromiso, desde las pizarras de los directores técnicos hasta las condiciones de cada jugador. Además, ambos conjuntos llegan fortalecidos al recuperar piezas clave que arrastraban percances físicos.
En el mercado, Arsenal y PSG están ubicados en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en cuanto a valor de equipo: la plantilla del club inglés ronda los 1.310 millones de euros, mientras que la del cuadro parisino suma 1.210 millones de euros, según Transfermarkt.