21 municipios en riesgo electoral y récord en testigos: así llega Antioquia a las elecciones

A horas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Antioquia está lista. Los Comités de Garantías Electorales cerraron sus sesiones de coordinación, los puestos de votación están definidos y el departamento encabeza el país en una cifra que mide el pulso de la confianza política: es el territorio con más testigos electorales postulados de toda Colombia.

A nivel nacional, el Consejo Nacional Electoral registró 373.612 testigos para la jornada del domingo, lo que garantiza cobertura en el 98,31% de las 122.000 mesas habilitadas en el país. “Casi que el total de las mesas en el territorio están cubiertas”, destacó José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE. La cifra representa un incremento del 105,3% —es decir, 191.000 testigos más— respecto a las elecciones presidenciales de 2022, lo que el organismo califica como una participación ciudadana sin precedentes en vigilancia democrática.

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Antioquia es líder en ese conteo. Los testigos postulados para el departamento se capacitaron este jueves 28 y viernes 29 de mayo en el Hotel Marriott de Medellín, en jornadas lideradas por el Tribunal de Garantías Electorales en Antioquia y el Consejo Nacional Electoral. Allí aprendieron sus funciones y responsabilidades, y se familiarizaron con la aplicación Comitium en Línea, que les permitirá registrar incidencias en tiempo real y reportar fotográficamente los formularios E-14 al cierre de cada mesa.