Así fue gol de Edwuin Cetré con Estudiantes, nuevo líder del Clausura argentino

Estudiantes se adueñó del clásico de la ciudad de La Plata al ganarle a Gimnasia y Esgrima por 2-0, con un gol del colombiano Edwuin Cetré, y se subió al primer puesto del Grupo A del torneo Clausura del fútbol argentino. En uno de los partidos del domingo, el Pincha se impuso al alicaído Lobo con los tantos de Cetré (45’), que abrió la cuenta con un cabezazo, justo antes del final del primer tiempo, y de Guido Carrillo (51’), que aumentó luego de un grueso error de la defensa visitante.



Lea: Video | Edwuin Cetré se marcó un golazo en la victoria de Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores Cetré, que nació hace 27 años en Cali, convirtió su segundo gol en el actual torneo de la Liga Argentina en 12 apariciones y es su cuarta anotación en lo que va del 2025.

Con esta victoria, Estudiantes llegó a 21 puntos y temporalmente se sube a la cima del Grupo B cuando faltan tres fechas para el final de la etapa regular, por delante de Defensa y Justicia (19) y un nutrido grupo que componen Argentinos, Central Córdoba, Belgrano y Racing, todos con 18 unidades. Como contrapartida, Gimnasia, que ya había despedido en la semana al DT Alejandro Orfila, sufrió su quinta derrota en los últimos cinco partidos. “Elegimos a Edwuin por su personalidad. Teníamos muchos jóvenes en el equipo. Nos dio esa cuota de gol que tanto buscamos”, comentó Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes.

Independiente sigue naufragando

San Martín de San Juan, uno de los más complicados en la pelea por no descender, celebró una enorme victoria a costa de Independiente por 1-0, con el gol de Tomás Fernández (61’), mientras que el visitante tuvo un penal a favor, pero el arquero Matías Borgogno tapó el tiro del chileno Pablo Galdames a los 6 minutos de juego. Mientras el Verdinegro busca sumar puntos necesarios como el agua, el Rojo se hunde en una muy mala campaña, es el único equipo que todavía no ganó en lo que va del campeonato, con 13 cotejos sin éxitos (7 empates y 6 derrotas).



Además: El golazo de chilena de Edwuin Cetré que causa furor en Argentina “No merecimos perder. No vi un equipo que nos supere, pero fallamos en muchas situaciones. Insisto en que esto pasa más por algo de lo mental. No es tan fácil cuando hay una racha tan larga de no ganar”, expresó el DT Gustavo Quinteros, que aún no pudo torcer la mala racha que atraviesa al club de Avellaneda. Además, Vélez le ganó como visitante a Sarmiento por 2-0 en Junín y escaló al segundo escalón en el Grupo B, en una ráfaga con los goles de Manuel Lanzini (61’) y Francisco Pizzini (67’). Entre tanto, River Plate, con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño como titulares y Miguel Ángel Borja en el banco de suplentes, superó 0-2 a Talleres. Por último, Rosario Central le rindió un último homenaje al fallecido Miguel Russo, en una ceremonia que incluyó la presencia de la familia del recordado entrenador, y se impuso por 1-0 a Platense con un cabezazo de Alejo Veliz (50’).