Fifa le “prometió” visados a Irán de cara al Mundial 2026

El ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, afirmó este lunes que la Fifa “prometió” que todos los jugadores del combinado nacional dispondrán de visados estadounidenses para el Mundial de 2026, ya que sus tres primeros partidos están programados en Estados Unidos.

El ministro se pronunció mientras la participación de Irán en el Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

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“El presidente de la Fifa (Gianni Infantino) nos prometió que todos nuestros jugadores recibirían un visado. No hay ninguna razón para que nuestros jugadores no reciban un visado”, declaró el ministro, citado por la agencia iraní Isna.

La selección de Irán, que inicialmente debía establecer su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial (11 de junio-19 de julio), anunció el sábado que había obtenido el visto bueno de la Fifa para instalar su campamento en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos.

“Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, precisó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Mexico aceptó “sin problema” que Irán establezca su campamento base en el país, anunció este lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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