La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe

La más reciente subasta de cargo por confiabilidad, realizada el pasado 22 de mayo y administrada por XM, operador del mercado eléctrico colombiano, terminó convertida en una de las mayores controversias energéticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró los resultados por considerar que permitirán fortalecer el abastecimiento eléctrico hacia 2029 y 2030, el presidente Petro reaccionó con dureza tras conocer que buena parte de la nueva capacidad adjudicada dependerá de generación térmica a gas natural. Relacionado: “Alta traición”: Petro estalla contra su MinMinas por la subasta energética y pide paneles solares, no gas natural La subasta asignó obligaciones de energía firme (OEF),...