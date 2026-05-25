La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe

La subasta del cargo por confiabilidad para 2029 y 2030 terminó convertida en una crisis política dentro del Gobierno Petro, tras la adjudicación de proyectos térmicos cuestionados por su ubicación y dependencia del gas importado.