Sin renunciar a aspiración, Roy Barreras reconoce que no pasará a segunda vuelta y apoyará a Cepeda

A pocos días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el candidato Roy Barreras reconoció públicamente que no alcanzará a disputar un puesto en el balotaje y aseguró que el verdadero pulso electoral será entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Desde Bogotá, Barreras insistió en que el candidato de izquierda debe resolver las dudas de millones de colombianos que todavía no han definido su voto.
En medio de una rueda de prensa, Barreras aseguró que el panorama electoral ya estaría prácticamente definido y sostuvo que la disputa final será entre dos modelos políticos opuestos: el del abogado De la Espriella, conocido como “El Tigre”, y el del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
“La segunda vuelta será entre Iván Cepeda y el candidato de la extrema derecha (Abelardo De La Espriella)”, afirmó el aspirante presidencial.