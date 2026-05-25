Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sin renunciar a aspiración, Roy Barreras reconoce que no pasará a segunda vuelta y apoyará a Cepeda

El candidato en la consulta sacó 239.165 votos. Fue el más votado en la medición de la centroizquierda denominada “Frente por la Vida”. Señaló que en segunda vuelta votaría por el proyecto “progresista”, pero le puso condiciones.

  • El candidato a la presidencia fue el más votado de la consulta de la centroizquierda el “Frente por la Vida”. Colprensa
    El candidato a la presidencia fue el más votado de la consulta de la centroizquierda el “Frente por la Vida”. Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

A pocos días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el candidato Roy Barreras reconoció públicamente que no alcanzará a disputar un puesto en el balotaje y aseguró que el verdadero pulso electoral será entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Desde Bogotá, Barreras insistió en que el candidato de izquierda debe resolver las dudas de millones de colombianos que todavía no han definido su voto.

En medio de una rueda de prensa, Barreras aseguró que el panorama electoral ya estaría prácticamente definido y sostuvo que la disputa final será entre dos modelos políticos opuestos: el del abogado De la Espriella, conocido como “El Tigre”, y el del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“La segunda vuelta será entre Iván Cepeda y el candidato de la extrema derecha (Abelardo De La Espriella)”, afirmó el aspirante presidencial.

¿Tiene posibilidades?

Aunque admitió que no tiene capacidad de llegar al balotaje, Barreras explicó que continuará en la contienda presidencial y permanecerá en el tarjetón.

Según dijo, lo hará tanto por razones legales como por convicción política frente al escenario electoral que enfrenta el país.

El exembajador también advirtió que la elección presidencial podría definirse por una diferencia mínima de votos. “La segunda vuelta se decidirá por un margen supremamente estrecho”, señaló, al tiempo que insistió en que uno de los principales retos de la campaña de Iván Cepeda será convencer a los votantes indecisos que todavía no se identifican plenamente con ninguna candidatura.

Dijo, además, que eventualmente votaría por quien representa al “progresismo”, pero señaló que igualmente la campaña de Cepeda es “cerrada”. Es por ello que lo invito al diálogo.

También aseguró que si gana la “extrema derecha” es por la falta de esa apertura en la campaña de Cepeda.

Barreras sostuvo además que seguirá defendiendo las banderas políticas que representa y lanzó críticas contra la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien volvió a ubicar en el espectro de la “extrema derecha”.

“Me mantengo cumpliendo con la ley, por la convicción de lo que representamos y porque creo que a la extrema derecha hay que derrotarla”, concluyó.

Un anuncio anticipado

Desde este diario ya se había anticipado la movida política de Barreras, sobre todo, porque el mismo candidato también publicó en sus redes sociales una campaña de expectativa.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

El exsenador y embajador de este gobierno en Reino Unido citó a esta rueda de prensa señalando que hablaría de un tema “muy importante” antes del domingo 31 de mayo.En la publicidad se leía que iban a “mover el tablero”.

Barreras ya está en el tarjetón y, según la votación que sacó en la consulta (239.165 votos), tampoco le sumaría realmente mucho al heredero político de Petro. Aunque todos los votos cuentan.

Lea también: Paloma Valencia toma distancia de Abelardo y rechaza tomarse un café con él: “No somos parecidos”

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidencia
Pacto Histórico
Gobierno Nacional
Campaña política
Elecciones 2026
Campaña
Elecciones
primera vuelta
Colombia
Iván Cepeda
Roy Barreras
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos